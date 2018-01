La Scandone tenta il colpo nel finale, ma cade a Reggio Emilia Sconfitta per i lupi dopo cinque vittorie consecutive in Italia. Non bastano Fesenko e Rich

La Sidigas Avellino cade a Reggio Emilia dopo cinque vittorie consecutive in campionato: vince la Grissin Bon con il risultato finale di 89-86. I biancoverdi perdono i primi tre quarti (24-22, 23-20, 17-16) e sotto di 6 al 30' tentano il ribaltone nei minuti finali. I lupi trovano il modo per accorciare il divario e sognare il colpaccio fino alla fine, ma Reggio è più lucida nei passaggi chiave e costringe la Sidigas allo stop. Risultato di 89-86: alla Scandone non bastano i 21 punti di Fesenko e i 20 di Rich (in doppia cifra anche Scrubb con 16 e Fitipaldo con 11). Per Reggio domina la scena Amedeo Della Valle (19 punti) e sono ben 6 gli uomini in doppia cifra per la Grissin Bon. Llompart realizza 11 punti e regala 6 assist.

“Complimenti a Reggio, che ha disputato un’ottima gara ed è stata brava a non concederci mai l’inerzia della gara, riuscendo a ruotare tutti i giocatori con grande intensità. - così coach Stefano Sacripanti nel post-gara - Noi siamo partiti male in difesa e nei primi 4-5 minuti gli abbiamo concesso troppi punti. Tuttavia c’è da dire che siamo rimasti attaccati alla partita, anche se con energia minore rispetto a Reggio: non abbiamo avuto un apporto continuo da parte di tutti i nostri giocatori, cosa normale se consideriamo che stiamo disputando una stagione molto lunga e piena di partite. - aggiunge il tecnico biancoverde - Negli ultimi 6 minuti siamo riusciti a recuperare palloni importanti e Scrubb ha segnato canestri ottimi ma alla fine loro sono stati più freddi di noi, soprattutto nell’aspetto dei tiri liberi con Della Valle e Llompart; per loro si sono rivelati poi fondamentali alcuni canestri di Wright. Sono dispiaciuto per la sconfitta e preoccupato, perché ho notato che qualcuno dei nostri comincia ad accusare qualche calo fisico, stasera infatti abbiamo sbagliato troppi tiri facili (qualche tiro aperto ben costruito, tiri in sottomano ed anche un paio di schiacciate) ma nello stesso tempo vedo anche dei dati positivi. Speriamo di recuperare completamente Dez Wells, che da quando è tornato sta facendo un po’ di fatica a tornare alle condizioni del periodo pre-infortunio”.

Redazione Sport