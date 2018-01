Scandone, dal +14 al 25' al ko all'overtime: vince Brescia Pazzesco finale con la Germani che passa al PalaDelMauro. Avellino perde la vetta della classifica

La Sidigas Avellino sciupa il vantaggio di 14 punti maturato al 25', porta tutto all'overtime, ma cade contro la Germani Brescia con il risultato di 95-96. Non basta Jason Rich, autore di 29 punti e trascinatore nel finale di gara. La tripla di Michele Vitali e il ferro beccato sull'ultimo tiro da Rich valgono la vetta della classifica per la Leonessa, ora 2-0 avanti su Avellino negli scontri diretti. Lupi sotto di due punti dal primo posto. "È stata una partita pazzesca, con giocatori validi in campo e tanti tatticismi. - ha affermato coach Stefano Sacripanti in conferenza stampa - Si sono viste perfettamente le qualità di entrambe le squadre. C’è grande dispiacere per aver perso ma allo stesso tempo anche tanto orgoglio per aver giocato una partita del genere contro un avversario di spessore: al di là della sconfitta in sé per sé, credo che la partita sia stata determinata da episodi. Noi, però, abbiamo da recriminarci i troppi punti subìti quando abbiamo provato a scappare e prenderci vantaggi significativi: non siamo stati bravi a chiuderla. In attacco abbiamo attaccato tutte le loro zone, ma non siamo stati abili a dare la ‘zampata’ definitiva nelle tre situazioni in cui abbiamo dato uno strappo al punteggio. - ha aggiunto il tecnico biancoverde - Dal canto suo, Brescia ha avuto il 52% da 2 punti ed è stata più brava di noi quando ha abbassato il quintetto e ha giocato senza lungo. Questa partita ci deve insegnare ad essere più cinici e cattivi per chiuderla”.

Redazione Sport