Avellino domina a Torino e torna prima: poker in vetta Finale di 59-77 per la Sidigas che passa al PalaRuffini. Ritorno dei lupi al primo posto

La Sidigas Avellino parte fortissimo (0-15) e controlla ogni minimo tentativo di una Fiat Torino, priva di Lamar Patterson e in grave difficoltà. La Scandone, con una prova di squadra, fa suo il posticipo domenicale sull'Auxilium con il risultato di 59-77. Punteggio che chiarisce le distanze nel match e quanto proposto sul parquet dai due roster. Avellino torna al primo posto: quota 26 con Brescia (ko contro Trento), Venezia e Milano (vincenti su Brindisi e Capo d'Orlando). Dalle prossime ore testa a Bonn: mercoledì per i lupi sarà sfida decisiva in Champions. Vittoria di Avellino, ko di Zielona Gora a Nymburk: unica combinazione per il passaggio del turno in BCL, altrimenti sarà retrocessione in Fiba Europe Cup per i biancoverdi.

"Siamo contenti per questa vittoria: a Torino va il merito di essere riuscita ad accorciare le distanze ma noi siamo stati abili a ricacciarli indietro. - queste le parole di coach Stefano Sacripanti nel post-gara - Avevo paura per un ipotetico rilassamento della squadra, invece, tranne che per qualche disattenzione e qualche palla persa di troppo, la gestione del ritmo è stata ottima, soprattutto negli ultimi 20’. Non abbiamo mai concesso contropiedi e abbiamo sempre preso tiri di squadra, ruotando tutti i giocatori: volevamo che loro attaccassero sempre il nostro 5 vs 5 con la difesa schierata e volevamo togliere qualche tiro a Vujacic e ci siamo riusciti. L’unico che ha giocato qualche minuto in più è stato Leunen, perché Zerini ha recuperato dall’infortunio solo da due giorni. Venivamo da due sconfitte consecutive in campionato e questi due punti ci permettono di rimanere in alto alla classifica nonostante qualche acciacco di troppo. Questa squadra ha dimostrato di lottare fino in fondo in tutte le partite. - ha aggiunto il tecnico della Scandone - Adesso dovremo cercare l’impresa a Bonn e fare il possibile per aggiudicarsi il passaggio del turno in Champions League. Fitipaldo ha fatto due buone gare, deve sbloccarsi nel tiro ed avere più convinzione, ma in difesa ha fatto grandi miglioramenti e in generale ha gestito molto bene la partita: ho fiducia in lui e la squadra lo incoraggia".

Fiat Torino - Sidigas Avellino 59-77

Torino: Garrett 16, Vujacic 13, Poeta 5, Stephens ne, Washington 12, Okeke, Jones, Mazzola 2, Tourè ne, Mbakwe 11, Iannuzzi. All. Recalcati.

Avellino: Zerini, Wells 10, Fitipaldo 5, De Meo ne, Leunen 7, Scrubb 10, Filloy 15, D’Ercole 8, Rich 4, Fesenko 15, Ndiaye 3, Parlato ne. All. Sacripanti.

Redazione Sport