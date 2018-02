La Scandone saluta la Champions: ko a Bonn (79-74) La Sidigas Avellino esce sconfitta dal match in Germania: retrocessione in FIBA Europe Cup

La Sidigas Avellino è uscita sconfitta dal parquet di Bonn con il risultato di 79-74 e saluta la Champions League. Sconfitta per i lupi, privi di Kyrylo Fesenko, nell'ultimo appuntamento del girone D per la Scandone che non approfitta del successo del Nymburk contro lo Stelmet Zielona Gora. Avellino doveva vincere a Bonn in attesa del ko dei polacchi: la sconfitta dello Stelmet è arrivata (84-70 in Repubblica Ceca), la Scandone non ha chiuso con successo la trasferta di Bonn e chiude al quinto posto, utile per restare in Europa, ma con retrocessione in FIBA Europe Cup. Il cammino biancoverde proseguirà tra Serie A, Coppa Italia (Final Eight dal 15 al 18 febbraio a Firenze) e la seconda competizione FIBA che già annovera Venezia e Sassari.

"E' stata una partita molto dura, molto fisica. - ha spiegato coach Sacripanti nel post-gara - Noi abbiamo fatto, secondo me, abbastanza bene nelle situazioni perimetrali nel movimento di palla. Purtroppo da lì non abbiamo fatto più canestro. Abbiamo trovato, ogni tanto, qualche cattivo tiro, ogni tanto qualche buon tiro, però non abbiamo segnato e purtroppo sono stati molto bravi e molto cinici nei tiri liberi. Spiace perché abbiamo dato tutto. Abbiamo provato in tutti i modi di fare la nostra partita, non abbiamo mai avuto gioco interno e questo ci ha penalizzato un po'".

Redazione Sport