Scandone in FIBA Europe Cup: ecco le possibili avversarie Ecco le qualificate e le retrocesse di Champions per i play off di FIBA Europe Cup

La sconfitta di Bonn apre ad un nuovo scenario continentale per la Sidigas Avellino: i lupi retrocedono in FIBA Europe Cup, raggiungono Venezia e Sassari, già out dalla Champions League che non presenterà nessuna italiana agli ottavi (Capo d'Orlando ha chiuso all'ultimo posto il girone B).

La FIBA Europe Cup è la seconda competizione continentale sotto l'egida FIBA. E' alla sua terza edizione dopo l'avvio nel 2015/2016, preludio all'obiettivo di creazione della Champions. La seconda fase di Europe Cup (4 gironi da 4 squadre con formato stile Eurocup) si è completata pochi minuti fa. Ecco le migliori due dei quattro raggruppamenti che hanno ottenuto l'accesso alla fase ad eliminazione diretta: Le Portel (Francia), Nizhny Novgorod (Russia), Alba Fehervar (Ungheria), Kormend (Ungheria), Bakken Bears (Danimarca), Tsmoki Minsk (Bielorussia), Groningen (Olanda), Cluj Napoca (Romania).

Definitivo - Ecco le squadre dei play off di FIBA Europe Cup: ESSM Le Portel (FRA); Nizhny Novgorod (RUS); Alba Fehervar e Egis Kormend (HUN); Bakken Bears (DEN); Tsmoki-Minsk (BLR); Donar Groningen (NED), U-BT Cluj-Napoca (ROU); Dinamo Sassari, Umana Reyer Venezia e Sidigas Avellino (ITA); Ventspils (LAT); Oostende (BEL); Juventus Utena (LTU); Mornar Bar (MNT); Keravnos (CYP)

Aggiornamento - Da update di FIBA, Estudiantes e Chalon/Saone non figurano nella lista delle qualificate. Quindi hanno esercitato clausola d'uscita. Il sorteggio è fissato per domani - giovedì 8 febbraio - alle ore 11 presso gli uffici della FIBA Europe a Monaco di Baviera, in Germania, e si svolgerà alla presenza di un notaio pubblico. Il sorteggio sarà trasmesso sulla pagina FIBA Europe Cup su Twitter. L'estrazione sarà effettuata senza alcuna restrizione.

La FIBA Europe Cup ha la stessa struttura della Champions, ma senza Final Four: ottavi, quarti, semifinali e finali andata e ritorno.

A queste otto formazioni si uniscono le otto piazzate in Champions (team che hanno chiuso al quinto e sesto posto la regular season di Champions): Ventspils (Lettonia), Chalon/Saone (Francia), Estudiantes (Spagna), Venezia, Avellino, Oostende (Belgio), Sassari e Juventus (Lituania).

Ma a questo va aggiunto che, in avvio di stagione, Nanterre, Ludwigsburg, Juventus, Estudiantes, Chalon/Saone, AEK Atene e Strasburgo avevano siglato una clausola d'uscita in caso di retrocessione in Europe Cup. Quindi, nelle prossime ore, sono attese le disposizioni del nuovo tabellone della coppa, visto che due squadre sono interessate dal cambio di competizione. In caso d'uscita, la terze dei gironi di Europe Cup saranno coinvolte: Istanbul BB (Turchia), Nevezis (Lituania), Mornar Bar (Montenegro) e Keravnos (Cipro). Queste ultime due hanno ottenuto il pass per l'accesso agli ottavi tramite ripescaggio.

Redazione Sport