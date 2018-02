Verso Avellino-Pistoia, i numeri e le curiosità del match La Scandone proverà a rilanciarsi in casa, in campionato, dopo il primo stop con Brescia

E' l'antivigilia della sfida tra la Sidigas Avellino e la The Flexx Pistoia che, nel 2016, è stata anche un quarto di finale Scudetto, chiuso in Gara 3 dalla Scandone con la conclusione di James Nunnally dinanzi ad Ariel Filloy. In poco più di un anno e mezzo, tanti i cambi di giocatori e di maglia con Filloy che, dopo aver sfidato Avellino nei play off con Pistoia e Venezia, è oggi uno dei leader della Sidigas da primato in A. Filloy è l'ex di turno e ritroverà da avversario Tyus McGee, compagno di squadra lo scorso anno nello Scudetto della Reyer, vincente con gli irpini in semifinale. Lorenzo D'Ercole, invece, affronterà la squadra della sua città nel giorno del suo compleanno (la guardia è nata a Pistoia l'11 febbraio 1988).

Nelle sfide casalinghe, Avellino non ha mai perso con Pistoia (6 gare con 6 vittorie). Nell'incrocio tra tecnici, Stefano Sacripanti è avanti 7-2 sull'avversario di turno, il coach della The Flexx, Vincenzo Esposito. La Scandone è la quarta squadra in LBA per rimbalzi di media (37), mentre Pistoia è la seconda nella speciale graduatoria (38.9). Grande differenza, invece, nel tiro da 2 con Avellino prima grazie al 57.1 per cento, mentre i toscani sono ultimi (42.2 per cento). Cifre che definiscono anche il tiro dal campo complessivo: Avellino in testa con il 50.4, Pistoia in coda con il 42.2.

"Le partite impossibili non esistono. Siamo consapevoli del valore di Avellino, ma sappiamo di poter mettere i bastoni fra le ruote di un meccanismo che spesso funziona alla perfezione". La guardia-ala della The Flexx Pistoia, Fabio Mian, ha presentato così la Sidigas Avellino nella conferenza settimanale in attesa del match del PalaDelMauro (palla a due domenica alle 18.15): "Siamo tutti contenti che la vittoria sia arrivata. Eravamo reduci dalla sconfitta di Brindisi e c'era voglia di riscatto. Con la Vanoli abbiamo iniziato con un parziale di 15-0 in avvio: non è facile iniziare così, ma dimostra l'atteggiamento corretto".

L'avvio fulmineo - il 15-0 di vantaggio iniziale nei primi minuti del match - accomuna Pistoia e Avellino nei referti dell'ultimo turno (+15 della The Flexx in casa contro Cremona, +15 della Sidigas in trasferta a Torino): "Con le due vittorie ottenute nelle ultime tre gare, abbiamo risistemato un po' la nostra classifica. - ha affermato Mian - Adesso ci attende una sfida molto dura come la gara esterna di Avellino. Poi però avremo la sosta Final 8 per preparare l'impegno casalingo con Varese".

Su Avellino: "Le partite impossibili non esistono, ma senza dubbio affronteremo una squadra di grande qualità. Siamo consapevoli della loro forza, ma sappiamo di poter andare lì ad Avellino e provare a mettergli il bastone tra le ruote. Dovremo fare la nostra partita senza fasciarci la testa".

