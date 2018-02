Scandone d'autorità: vittoria con Pistoia 101-71 Sabatino segna l'ultimo canestro della serata: +30. Testa alla Coppa Italia

La Sidigas Avellino domina contro la The Flexx Pistoia con il risultato di 101-71 e si conferma in vetta alla classifica di Serie A. Gestione sin dal primo quarto per i lupi che chiudono con 4 uomini in doppia cifra. I top-scorer sono Rich e Fesenko con 18 punti. Rivivi il LIVE del match.

Sidigas Avellino - The Flexx Pistoia 101-71

Ultimo quarto - La ripartenza è di marca Pistoia con un 6-0 che porta Avellino al time-out. In uscita dal minuto di sospensione, Avellino firma con Scrubb e N'Diaye altri punti di slancio nel confronto (89-67 al 36'). Wells realizza una schiacciata terrrificante per il 93-67. Ingresso sul parquet anche per Parlato. Spazio anche per Sabatino che, di personalità, realizza la tripla del definitivo 101-71.

Terzo quarto - Completa gestione per i lupi che strappano un fallo antisportivo con Fesenko. Ivanov rimedia un tecnico, sintomo delle difficoltà vissute dalla The Flexx nella gara. Risultato di 67-45 con 18 punti per Fesenko. Le conclusioni di Fitipaldo e D'Ercole rafforzano il vantaggio solido di una Sidigas in controllo sul match. Finale di quarto sull'80-56. Valutazione di 105-51 per la Scandone.

Secondo quarto - Show di Scrubb, prezioso nei giochi e finalizzatore con 3 bombe che lanciano la Scandone sul +12 al 15' (33-21). Ai toscani non basta un time-out. Al rientro in campo, con gli alley-oop per N'Diaye, Avellino vola sul +15. La tripla di Leunen regala il ventello di divario. Pistoia firma due triple con McGee e Moore per il punteggio di 51-35 in favore della Scandone all'intervallo lungo.

Primo quarto - Fesenko è subito protagonista segnando i primi 8 punti della Sidigas. Pistoia si conferma in scia con McGee. Il centro ucraino è dominante nel pitturato e determina con Rich il 22-16 all'8'. L'ingresso di Fitipaldo non è brillante, ma Avellino è comunque avanti al primo intervallo sul 24-17.

Dalle 18.15 la sfida tra la Sidigas Avellino e la The Flexx Pistoia per la diciannovesima giornata di Serie A. Tra i biancoverdi c'è Kyrylo Fesenko. L'ucraino appare in recupero dal riacutizzarsi del problema al ginocchio.

Redazione Sport