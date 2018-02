Leunen: "Vogliamo coronare il nostro sogno in Coppa Italia" Da Firenze le parole del capitano della Scandone: "Ci presentiamo da un'ottima posizione"

"Siamo carichi per la Coppa Italia. Ci presentiamo da un'ottima posizione per poter coronare il nostro sogno". Dal capitano della Scandone, Maarty Leunen, arriva un messaggio molto chiaro per la competizione tricolore dopo il commento del coach Stefano Sacripanti. Avellino punta al bersaglio grosso, a chiudere il cerchio nel triennio sportivo con il sigillo in una delle tre competizioni. - ha aggiunto il "10" della Sidigas - La prima, in ordine cronologico, è la Coppa Italia. "Ho molta esperienza nella competizione. Sono arrivato a un passo dal vincerla, ma non ci sono mai riuscito. Magari questo può essere l'anno in cui tutti i pezzi andranno al loro posto e riusciremo a farcela: sappiamo che è un torneo duro, dobbiamo vincere tre gare, ma la più importante di tutte sarà la prima contro Cremona, non vediamo l'ora di cominciare".

Proprio la società lombarda, che ha presenziato all'evento fiorentino d'apertura delle Final Eight con il coach Meo Sacchetti e il capitano Drake Diener, ha comunicato sul sito ufficiale il programma di avvicinamento alla Coppa Italia. In giornata completo riposo dopo il ko interno rimediato solo in volata contro la Reyer Venezia. Domani, la Vanoli si ritroverà al PalaRadi per una doppia seduta (alle 10.30 e alle 17.30). Mercoledì un solo allenamento alle 11. Poi la partenza per Firenze dove giovedì alle 18 sarà palla a due contro la Sidigas.

Redazione Sport