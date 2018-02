Coppa Italia, Scandone fuori: restano solo i record beffa Una lunga pausa per i biancoverdi: Avellino in campo solo il 4 marzo a Desio

Passano le ore, ma nell'ambiente irpino non si placano le polemiche per l'uscita di scena, ai quarti di Coppa Italia, della Sidigas Avellino. Le prove di Jason Rich e Kyrylo Fesenko, frutto anche di una centralizzazione di minuti su quattro giocatori, appena le prime rotazioni dalla panchina non hanno concesso ritmo e soluzioni, determinano due record personali nelle partecipazioni biancoverdi in Coppa Italia. Jason Rich, con i 30 punti realizzati ieri pomeriggio, supera James Nunnally, autore di 25 punti nella finale del 2016, ed entra nella top 10 delle Final Eight, guidata da Drake Diener (autore di 36 punti nel 2013) seguito da Roberto Chiacig (35 punti nel 2002), Antonio Granger (34 nel 2001), James White (32 nel 2014), Melvin Booker (32 nel 2002), Boris Gorenc (32 nel 2002), Gregor Fucka (31 nel 2001), Alphonso Ford (31 nel 2004), Jerome Dyson (30 nel 2014). Anche il numero di rimbalzi catturati (19) da Kyrylo Fesenko nella gara di ieri valgono il secondo posto nella lista rimbalzisti di Coppa Italia, a -2 dal record di Bennett Davison nei quarti di finale del 2003. Per l'ucraino anche la seconda prova per rimbalzi difensivi con 13, dietro ai 14 strappati da Brandon Hunter nell'edizione 2008.

Numeri che, ovviamente, lasciano il tempo che trovano, anzi. Per certi versi rendono ancora più amara la sconfitta in casa biancoverde. Ieri l'eliminazione dalla Coppa Italia, il prossimo appuntamento solo il 4 marzo a Desio contro Cantù. Avellino affronterà i brianzoli in campo esterno con il primato in classifica, ma dopo la batosta rimediata nella competizione tricolore e dopo una lunga pausa, determinata dalla disputa di semifinali e finali della Coppa Italia e dalle qualificazioni ai Mondiali con diversi elementi del roster irpino impegnati in giro per il mondo. Non sarà quindi rientro immediato al PalaDelMauro per una fase di riequilibrio fisico e mentale.

Redazione Sport