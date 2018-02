La Fiat Torino vince la Coppa Italia 2018: Brescia ko 69-67 L'Auxilium conquista un titolo inimmaginabile alla vigilia delle Final Eight

La Coppa Italia 2018 è della Fiat Torino che, nell'ennesimo finale assurdo, vince contro la Germani Brescia con il risultato di 69-67. Festa grande per la squadra piemontese guidata in panchina dal 33enne Paolo Galbiati, ritrovatosi con il ruolo di head coach dell'Auxilium dopo le dimissioni di Carlo Recalcati al termine della sfida persa in campionato contro la Sidigas Avellino (59-77 il 4 febbraio scorso). Recalcati aveva preso la guida di Torino dopo l'uscita di scena, sempre con espressione dimissionaria, di Luca Banchi. Volti nuovi come Vander Blue e Nobel Boungou Colo, guida tecnica giovane e battendo ai quarti l'Umana Venezia, in semifinale la Vanoli Cremona e nell'atto conclusivo la Leonessa, ecco la prima volta di Torino che inserisce il proprio nome nell'albo d'oro della competizione. Il simbolo della Fiat vincente a sorpresa e capace di andare oltre le difficoltà è il battipagliese Peppe Poeta che, con un naso operato appena lunedì scorso, con un taglio all'arcata sopraccigliare e con una fasciatura al polpaccio, ha lottato fino alla fine per strappare la Coppa Italia con i compagni in un finale malgestito anche dalla Germani.

