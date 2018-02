Scandone, D'Ercole: "La Coppa Italia è una ferita aperta" La guardia toscana affida al profilo ufficiale Instagram lo stato d'animo post Coppa Italia

Piena pausa Nazionali dopo la vittoria di Torino in Coppa Italia. Tempo di riflessioni per la Sidigas Avellino con Lorenzo D'Ercole che affida al profilo ufficiale Instagram lo stato d'animo, il dispiacere, per quanto non costruito al MandelaForum di Firenze dalla Scandone che si presentava da testa di serie numero uno all'appuntamento tricolore: "La delusione per come è andata la Final Eight è tanta. - si legge nella didascalia della foto pubblicata dal profilo della guardia toscana - La ferita è ancora ben aperta e fa male".

Il riferimento al pubblico: "Dispiace per i nostri tifosi che ci hanno seguito e incitato fino all'ultimo ed erano pronti ad invadere Firenze. Dispiace per noi che ci credevamo ed eravamo convinti di poter arrivare fino in fondo. Così non è stato. Complimenti a Cremona che ci ha battuto e Torino che ha vinto la Coppa".

Sul prossimo futuro scandito, al rientro dalla pausa, con le gare di Europe Cup e di regular season di campionato con vista play off: "Questa delusione deve trasformarsi in carica per il futuro, la stagione è ancora lunga e ci sono obiettivi importanti davanti a noi".

Redazione Sport