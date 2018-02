Scandone, gli impegni dei lupi alle qualificazioni Mondiali Scrubb, N'Diaye, Fitipaldo e Filloy: le gare da giovedì a lunedì

Mentre per la Scandone sembra ormai definito il piano del prossimo futuro con il rilancio del progetto che dovrà arrivare esclusivamente dall'interno, senza mercato, quattro giocatori della Sidigas Avellino sono pronti per la seconda finestra delle qualificazioni ai Mondiali di Cina del 2019. Il primo a scendere in campo sarà Thomas Scrubb. Alle 22.30 (ore italiane) di giovedì l'ala piccola biancoverde, con il suo Canada, affronterà le Isole Vergini a Nassau, al "Sir Kendal Isaacs Gymnasium". Nella notte tra domenica e lunedì, alle 2, Scrubb sfiderà proprio le Bahamas, sempre a Nassau, sul medesimo parquet.

Venerdì sarà la volta di Hamady N'Diaye e Ariel Filloy. Il centro senegalese affronterà la Repubblica Centrafricana al "Pavilhão do Maxaquene" di Maputo (Mozambico) alle 15.30. La seconda gara del Senegal è in programma domenica, sempre a Maputo, contro la Costa d'Avorio (sabato alle 14). Filloy è, invece, a Treviso. Venerdì, con palla a due alle 20.15, l'Italbasket sfiderà i Paesi Bassi al PalaVerde. Lunedì la trasferta al "Polyvalent Hall" di Cluj dove gli azzurri incroceranno la Romania alle 18.

Nella notte tra venerdì e sabato, all'una, il primo match per Bruno Fitipaldo con l'Uruguay. Il playmaker della Sidigas sfidera l'Argentina in campo esterno al "Parque Carlos Guerrero" di Olavarría. Nella notte tra lunedì e martedì, alle 2.45, la gara contro Panama all'"Arena Roberto Durán" di Città del Panama.

L'elenco delle gare per i lupi nelle FIBA Basketball World Cup 2019 Qualifiers

African Qualifiers

Senegal - Repubblica Centrafricana (venerdì ore 15.30)

Costa d'Avorio - Senegal (sabato ore 14.00)

Americas Qualifiers

Isole Vergini - Canada (giovedì ore 22.30)

Argentina - Uruguay (sabato ore 1.00)

Bahamas - Canada (lunedì ore 2.00)

Panama - Uruguay (martedì ore 2.45)

European Qualifiers

Italia - Paesi Bassi (venerdì ore 20.15)

Romania - Italia (lunedì ore 18.00)

Redazione Sport