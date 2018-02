Scandone: il Canada vince sulle Isole Vergini, ma senza Scrubb Problemi nel pre-gara per l'ala piccola della Sidigas Avellino a Nassau

Il percorso dei biancoverdi nella seconda finestra delle qualificazioni ai Mondiali inizia con un successo. Il Canada di Thomas Scrubb vince a Nassau (Isole Bahamas) contro le Isole Vergini con il risultato di 89-118, ma il commissario tecnico Gordon Herbert non ha potuto contare sull'ala piccola della Scandone. "Thomas Scrubb (illness) inactive vs. U.S. Virgin Islands" (Thomas Scrubb, per indisposizione, non scenderà in campo contro le Isole Vergini): questo il tweet della federazione canadese nel pre-gara. Una semplice indisposizione, nulla di grave, ma comunque lo staff tecnico capeggiato dal coach dei Skyliners Francoforte, che nel club tedesco allena il fratello di Thomas Scrubb, Philip, ha preferito lasciare in albergo il cestista della Sidigas Avellino che non appare nei video di gara pubblicati dai profili ufficiali social.

"Did not play" per Scrubb nel referto canadese in cui domina l'ex Venezia, oggi all'Unics Kazan, Melvin Ejim, da 28 punti in 28 minuti di utilizzo. Il cammino dei biancoverdi nelle Nazionali proseguirà con Hamady N'Diaye (Senegal - Repubblica Centrafricana a Maputo, palla a due alle 15.30) e Ariel Filloy (Italia - Olanda a Treviso, inizio alle 20.15). Sabato, invece, la prima gara di Bruno Fitipaldo con l'Uruguay. Intanto la Legabasket ha comunicato i giorni e gli orari della ventesima giornata di Serie A. Alla ripresa del campionato, Avellino sarà di scena a Desio contro Cantù con palla a due domenica 4 marzo alle 17.

Redazione Sport