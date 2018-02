Scandone: il Senegal vince, ma N'Diaye tiene in ansia i lupi Infortunio per il centro della Sidigas Avellino nella gara contro la Repubblica Centrafricana

Dopo il forfait di Thomas Scrubb nel Canada vincente sulle Isole Vergini, il cammino dei giocatori della Scandone nella seconda finestra delle Nazionali è proseguito nel pomeriggio con Hamady N'Diaye. Il Senegal ha superato la Repubblica Centrafricana con il risultato di 70-65, ma il centro della Sidigas Avellino è uscito dalla gara a 2 minuti e 52 secondi dalla fine del secondo quarto di gioco. Su un tentativo di stoppata, N'Diaye non ha chiuso con il giusto equilibrio il ritorno sul parquet. Soccorso dallo staff tecnico e medico del Senegal, il pivot è rimasto a terra a lungo provato dal colpo che ha rimediato nella giocata. N'Diaye si è poi rialzato e, con il sostegno dei compagni di squadra, ha raggiunto la panchina. Da quel momento in poi, nessun ritorno sul parquet per il giocatore biancoverde che nelle prossime ore dovrà valutare l'entità dell'infortunio subito, anche se conforta l'uscita dal campo con l'assistenza dei compagni e dello staff medico. Alle 20.15 la prima gara dell'Italbasket di Ariel Filloy: gli azzurri affronteranno i Paesi Bassi al PalaVerde di Treviso. Lunedì, invece, per la Nazionale Italiana sarà trasferta a Cluj per sfidare la Romania.

Redazione Sport