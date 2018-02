Scandone, un ottimo Scrubb nel Canada dominante sulle Bahamas Scatta l'operazione rientro per il giocatore: dal caldo di Nassau alla neve di Avellino

di Carmine Quaglia

Il Canada di Thomas Scrubb chiude con una vittoria larga la finestra delle qualificazioni mondiali ufficializzando il passaggio alla seconda fase. Vittoria con il risultato di 67-113 ai danni delle Isole Bahamas con l'ala piccola della Sidigas Avellino, rientrante dopo aver seguito solo a distanza il successo sulle Isole Vergini e protagonista di un'ottima prestazione. Dalle statistiche FIBA, il giocatore biancoverde figura come "top performer": 10 punti con il 3/4 dal campo (2/3 da 2, 1/1 da 3, 3/4 ai liberi), 7 rimbalzi (2 offensivi, 5 difensivi), ben 6 assist per un complessivo 20 di valutazione e un plus/minus da +35. Tutto fin troppo semplice per Scrubb e per il Canada che, dopo un primo quarto in equilibrio (21-25 al 10'), decolla nella seconda frazione blindando praticamente il successo all'intervallo (29-50 al 20'). Ordinaria amministrazione nella ripresa con tutti i dodici a referto gestiti e calati sul parquet dal c.t. Herbert.

Pass per la seconda fase delle qualificazioni strappato con semplicità dal Canada e per Scrubb ora scatta l'operazione rientro in Irpinia. Dal caldo di Nassau, capitale delle Isole Bahamas, al freddo e alla neve di Avellino: tutto in poche ore per riprendere la preparazione. La Scandone attende anche il rientro di Ariel Filloy che, alle 18, sfiderà la Romania a Cluj, e di Bruno Fitipaldo, impegnato nella notte contro il Panama con il suo Uruguay. Per N'Diaye si attende l'ulteriore responso da Villa Stuart dopo la lesione al quinto metatarso del piede destro, rimediata in un'azione di gioco con la sua Nazionale.