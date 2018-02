Scandone, +51 dell'Italbasket di Filloy sulla Romania Il playmaker della Sidigas Avellino non realizza, ma fa segnare a Cluj

di Carmine Quaglia

Gara senza storia a Cluj: l'Italia chiude il match già al 10' con il parziale di 12-35 e gestisce con tutti gli uomini a referto una gara già definita. Risultato di 50-101 in favore degli azzurri contro la Romania dell'ex coach della Scandone, Zare Markovski. Tutto fin troppo semplice per l'Italbasket. Il commissario tecnico dell'Italbasket, Meo Sacchetti, riesce a far ruotare tutti gli uomini (picco massimo nei 22 minuti di Amedeo Della Valle, il minor impiego per Michele Vitali da 11). Il primo quarto, letteralmente dominato dalla Nazionale, ha consentito la rotazione totale. Della Valle ha chiuso la gara da top-scorer: 29 punti con l'8/13 dal campo (6/9 da 3). In doppia cifra anche Awudu Abass (13 punti) e Christian Burns (11). Nessun punto, ma ben 6 assist e 5 rimbalzi, in un'altra serata di pura gestione, per Ariel Filloy.

Nella giornata dei rumors di interesse, per il prossimo anno, dell'Olimpia Milano per il playmaker della Sidigas e per Burns nell'ottica del 6+6, formato futuro per l'allestimento del roster, il giocatore italo-argentino non realizza (0/5 dal campo), ma fa segnare i compagni. Grazie al successo ottenuto in Romania, l'Italia ha strappato il pass per la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali del 2019. Continua il sogno azzurro verso la Cina anche se ora aumenterà il coefficiente di difficoltà. Filloy rientrerà nelle prossime ore ad Avellino per la ripresa della preparazione con sguardo verso Desio: domenica (palla a due alle 17) i lupi affronteranno Cantù. Nella notte, l'ultima gara di un giocatore della Scandone nella seconda finestra dedicata alle Nazionali: Bruno Fitipaldo, con il suo Uruguay, affronterà Panama.