Scandone: 16 punti di Fitipaldo, ma l'Uruguay cade a Panama Si conclude la seconda finestra della qualificazione ai Mondiali

di Carmine Quaglia

Nella notte si è chiusa la serie di gare delle qualificazioni ai Mondiali Cinesi del 2019 con protagonisti i giocatori della Sidigas Avellino. Bruno Fitipaldo ha realizzato 16 punti tirando con il 6/11 dal campo (4/6 da 2, 2/5 da 3 e 2/4 ai liberi) nella sconfitta del suo Uruguay contro il Panama. All'Arena Roberto Duran, nella capitale dello stato centramericano, la Nazionale del playmaker della Scandone chiude avanti al 10' sul 23-25 prima di sprofondare nel secondo quarto: parziale di 21-10 per il vantaggio dei panamensi in doppia cifra all'intervallo lungo. Alla ripresa delle operazioni, ecco il definitivo allungo di Panama, guidato dai 19 punti di Gaskins: 23-12 nel terzo quarto e gara blindata. L'Uruguay ci prova d'orgoglio a limitare i danni per il definitivo 86-75 che ha determinato il ko esterno per Fitipaldo dopo il blitz in Argentina.

Scrubb, Filloy (ieri vincente con l'Italia in Romania) e Fitipaldo faranno rientro ad Avellino nelle prossime ore. E' rientrato in Irpinia anche Shane Lawal dopo i giorni vissuti a casa, con la famiglia, negli States. Il centro nigeriano è ormai pronto ad aggregarsi alla squadra per gli allenamenti. Da Roma, dalla Clinica Villa Stuart, Hamady N'Diaye definirà il percorso di rientro. La tempestica appare confermata con i quaranta giorni di stop. Resta da capire, attraverso gli esami strumentali nella Capitale, se il lungo senegalese avrà bisogno anche di un intervento chirurgico o meno per superare al meglio la lesione al quinto metatarso del piede destro, rimediata in Mozambico nella gara tra il Senegal e la Repubblica Centrafricana.