Scandone, D'Ercole a 696 TV OttoChannel: "Bisogna reagire" La guardia biancoverde: "La Coppa Italia una delusione, ma ritroveremo la giusta strada"

di Carmine Quaglia

"Tolta la Coppa Italia, la stagione fin qui è stata positiva. Non abbiamo raggiunto l'obiettivo del passaggio del turno in Champions League. In campionato, però, abbiamo fatto un grande lavoro. Siamo primi in classifica, abbiamo fatto un girone d'andata straordinario". La guardia della Sidigas Avellino, Lorenzo D'Ercole, è stato ospite nella ventunesima puntata di "SottoCanestro", in onda ogni giovedì in diretta alle 21. Tanti gli argomenti trattati con il cestista biancoverde. Inevitabile un ritorno su quanto avvenuto in Coppa Italia: "E' inutile negare la delusione che c'è stata. - spiega il giocatore toscano - Per noi è stato sicuramente molto pesante. Ci puntavamo molto, ci credevamo. Eravamo molto fiduciosi e putroppo è andata come tutti sappiamo. Dispiace per tutti, per i nostri tifosi che ci hanno seguito davvero in tanti. Questa è la situazione: bisogna reagire, andare avanti. La stagione è lunga. Abbiamo il campionato in cui è tutto da giocare: siamo primi in classifica. E abbiamo una coppa, una Europe Cup da giocare per provare ad arrivare fino in fondo. Dopo una delusione del genere non è semplice andare avanti con fiducia, ma non abbiamo altre soluzioni. Con il campionato e con la FIBA Europe Cup dobbiamo metterci nella strada giusta per finire la stagione al meglio".

L'andamento della gara con Cremona: "I vantaggi che una squadra ha sull'altra non dico che si azzerino in Coppa Italia, ma ci si va vicino. Si è visto in tutte le partite, non solo nella nostra. Questo non deve essere una giustificazione. Abbiamo fatto una partita negativa. Non siamo riusciti a mantenere i vantaggi che avevamo creato nell'arco della gara e soprattutto nel finale non siamo stati abbastanza lucidi nel chiuderla, per fare un tiro migliore, per fare una difesa migliore, per prendere un rimbalzo in più. E' solo stata una questione di lucidità: il campionato, la stagione fatta fin qui sottolinea conferma che non è mai mancato lo spirito di sacrificio per ottenere qualcosa in più".

La prima sfida dopo la pausa, la gara contro Cantù: "E' una squadra di grandissimo talento in ogni ruolo. Saranno senza Crosariol, quindi ancor più con lunghi atipici capaci di tirare da 3. Giocano molto contropiede, molto liberi, simili a Cremona. Dovremo partire dalla nostra difesa. Escono dalla Coppa Italia con grandissima fiducia. Sono stati eccezionali contro Milano, poi anche contro Brescia, con tutti i giocatori infortunati che avevano, hanno giocato benissimo. Hanno costruito una bella squadra e si vede che è anche un bel gruppo. Hanno tutte le carte in regola per finire la stagione alla grande".

