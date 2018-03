Amarcord Scandone 1999/2000 con il ritorno di Mescheriakov VIDEO - Cena tra giocatori. staff e dirigenza della Scandone che firmò la promozione in Serie A1

di Carmine Quaglia

Archiviata la gara di Desio, la sconfitta rimediata nel finale contro la Red October Cantù, la Sidigas Avellino ha messo nel mirino lo Tsmoki-Minsk per la gara d'andata degli ottavi di finale della Europe Cup, in programma domani, alle 20.30, al PalaDelMauro. La seconda competizione continentale della FIBA ha offerto alla Scandone un incrocio da vero amarcord, celebrato in serata da diversi protagonisti della stagione 1999/2000, quella che portò Avellino in Serie A1, la massima serie del basket italiano, il passo storico per la crescita della società irpina nel panorama cestistico nazionale. Il ruolo di direttore sportivo dello Tsmoki-Minsk è ricoperto dall'ala grande dell'allora De Vizia Avellino, Yegor Mescheriakov, arrivato con la sua squadra oggi ad Avellino e che in serata ha riabbracciato, in un noto locale del centro cittadino, Menotti Sanfilippo (accompagnato dal figlio Nino), l'avvocato Giovanni Montella, Gerardo Mariella, il dottor Elia De Simone, Antonello Pellecchia e due ex compagni di squadra Sergio Mastroianni e Gianluca Festa. Da altri componenti del roster e dello staff tecnico-dirigenziale, invece, sono arrivati tanti messaggi di saluti e ricordo per l'impossibilità di raggiungere Avellino e nelle prossime ore sono attesi altri incontri in cui si tornerà con la mente al campionato della promozione in A1.

"Sono molto emozionato stasera. Ho la possibilità di ritrovare persone con cui abbiamo scritto la storia. - Mescheriakov commenta così il ritorno ad Avellino - Ho parlato oggi con mio fratello di cosa abbiamo fatto qui. Sono molto importanti i ricordi. Avellino rappresenta una delle pagine più belle della mia carriera. Ricordo la chimica di squadra, come abbiamo lavorato con coach Dalmonte nella cura del dettaglio, ricordo tanti allenamenti e tanti aspetti che ci presentava. Ricordo il carattere del gruppo che era meraviglioso. In avvio di stagione, il coach piazzò davanti a tutti il ranking dei giornali specializzati. Eravamo ultimi, penultimi secondo tutti. Ci disse che toccava a tutti noi far capire che non era così, toccava a noi fare la storia. Il pubblico di Avellino, gli Original Fans '99, sono cresciuti anche loro tantissimo. E' tra le migliori tifoserie. Dico questo con il cuore. Hanno seguito la squadra in tanti modi. Ricordo la Coppa Italia di due anni fa, l'atmosfera del Forum con i tantissimi tifosi della Scandone. Era pazzesco: non dimenticherò mai anche quella giornata".

La Europe Cup ha riservato una dolce serata: "Sergio (Mastroianni, ndr) l'ho visto qualche volta negli ultimi 18 anni, Menotti Sanfilippo non lo vedevo dall'anno della promozione e quindi sono felice di vedere tutti in forma, in gamba. Tanti anni, ma tutti belli. E' una serata speciale. Peccato per Andrea Grossi, Giovanni Dalla Libera, Claudio Capone che avevano problemi nel raggiungerci, ma ci hanno inviato alcuni messaggi, dei video. La cosa bella è che restiamo legati".

"L'occasione di ritrovare Yegor è stata anche l'occasione di ritrovare con vero piacere alcuni dei protagonisti di quella promozione - ha affermato, invece, Mastroianni - Yegor è un ragazzo particolare, speciale. L'abbiamo conosciuto che aveva 23 anni, senza patente, che andava in giro a piedi. Per la prima partita di campionato, lo incontrai che da Mercogliano voleva raggiungere il palazzetto a piedi. Lui non si era nemmeno permesso di chiedere un mezzo alla società. Gli diedi un passaggio: me lo ricordo ingenuo, alle prime armi nei campionati professionistici, ma capace di calarsi subito nella realtà di Avellino con grande umiltà".

La realtà avellinese dopo 18 anni - "Vedere la Scandone così in alto mi fa molto piacere. Quando vado al PalaDelMauro, quando riesco a seguire la Scandone dal vivo, non nego che il biancoverde mi emoziona ancora tanto. Vederla tra le prime mi fa molto piacere e non aggiungo altro per motivi di scaramanzia".

Clicca qui per vedere l'intervista a Yegor Mescheriakov da ottochannel.tv

Clicca qui per vedere l'intervista a Sergio Mastroianni da ottochannel.tv