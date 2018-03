Europe Cup, Avellino-Minsk 70-70: tutto rinviato al ritorno Rileggi la cronaca dell'andata dell'ottavo di finale tra gli irpini e i bielorussi

di Carmine Quaglia

Si chiude in parità la gara d'andata dell'ottavo di finale tra la Sidigas Avellino e la Tsmoki Minsk. Tutto fermo a quota 70 al 40' e il verdetto rinviato completamente alla gara di ritorno, in programma il prossimo 14 marzo a Minsk. Il tocco di Fesenko consegna il pareggio in uno scontro che con l'aggregato di risultati tra le due gare determinerà il pass per i quarti della seconda competizione FIBA.

Rileggi la cronaca testuale quarto per quarto

FIBA Europe Cup - Andata Ottavi

Sidigas Avellino - Tsmoki-Minsk 70-70

Parziali: 17-18, 15-12, 13-25, 25-15

Avellino: Bianco ne, D'Ercole 2, Fesenko 24, Filloy, Fitipaldo 7, Lawal ne, Leunen, Parlato ne, Rich 13, Scrubb 4, Wells 13, Zerini 7. All. Sacripanti

Minsk: Adamovic 7, Beliankou, Czerapowicz 8, Kravish 16, Kudrautsau 8, Mescheriakov, Paliashchuk, Salah 5, Trastsinetski, Vashkecich, Saddler 10, Gray 16. All. Krutikov

Ultimo quarto - La frazione si apre con la tripla di Adamovic, di continuità per Minsk. Trascorsi i primi 4 minuti dell'ultimo periodo: l'appoggio di Fesenko consegna un ritardo di 6 lunghezze. Wells viene stoppato in contropiede (52-58 al 34'). Con i liberi di Wells torna sotto di 4 al 36'. Rimpallo di Minsk che firma il +8 in entrata con Kudrautsau (58-66 al 38'). Avellino gioca per ridurre lo strappo in ottica ritorno. Fitipaldo, su palla recuperata, accomoda due punti, utili per il 62-67 dopo la giocata di Zerini che però non trova il 2+1. Fitipaldo realizza ancora da sotto per il 65-67. Wells firma la bomba della parità a quota 68. In uscita dal time-out, Avellino subisce da sotto la schiacciata di Kravish (68-70 a 1'92''). Zerini va da oltre 3 punti, sulla parabola arriva il tocco provvidenziale di Fesenko. Finale sul 70-70: si riparte dalla parità nella gara di ritorno in programma tra 7 giorni a Minsk.

Terzo quarto - L'equilibrio si conferma anche in avvio di ripresa. Minsk colpisce in contropiede dopo la palla persa di Wells. Il canestro di Saddler in transizione vale il +2 Tsmoki al 25' (38-40). La tripla di Gray e l'appoggio di Adamovic in entrata consegna a Minsk il +8 al 28' (44-52). Avellino è bloccata in attacco, Gray realizza ancora da fuori ed è doppia cifra di vantaggio al 30' per gli ospiti (45-55).

Secondo quarto - Parziale di 9-4 con Avellino che trova ancora Fesenko dominio nel pitturato. Un nuovo appoggio dell'ucraino alla retina vale il +6 al 17' (28-22). La tripla di Czerapowicz garantisce ai bielorussi il rientro sul -3 (30-27 al 19'). Avellino è avanti di 2 al 20' (parziale di 32-30 all'intervallo lungo)

Primo quarto - L'avvio di gara non è semplice per i lupi. I dragoni di Minsk entrano in campo con decisione. Kravish e Gray sono i protagonisti del team ospite (5-10 al 5'). Avellino si affida a Fesenko e Rich per rientrare sul finale di primo periodo chiuso sul 17-18 per Minsk.

Anteprima

La Sidigas Avellino è pronta per sfidare lo Tsmoki-Minsk nell'andata dell'ottavo di finale di FIBA Europe Cup. In avvio di gara, premiazione per Yegor Mescheriakov, protagonista nella promozione della Scandone in Serie A1 nel 2000, tornato ad Avellino in veste di direttore sportivo della squadra bielorussa.