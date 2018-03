Scandone: "5+5" o "6+6", come cambiano i roster in Serie A VIDEO | Alle 21 torna "SottoCanestro" sul canale 696 TV OttoChannel

di Carmine Quaglia

Annunciata, attesa e ora ufficializzata dalla Lega Basket Serie A. Dalla prossima estate, le società di massima serie dovranno seguire nuove regole di eleggibilità, ovvero cambiano i formati di allestimento dei roster che parteciperanno alla Serie A (regular season e play off Scudetto), alla Coppa Italia (Final Eight) e alla Supercoppa Italiana (Final Four). Le società possono scegliere di iscrivere a referto 10 o 12 atleti.

Nell'opzione di 10 giocatori , dovrà esserci:

1) Un massimo di 5 atleti non formati (senza vincoli di passaporto)

2) Un minimo di 5 atleti di formazione italiana

Le società potranno iscrivere a referto un numero maggiore di atleti di formazione italiana fino ad un massimo di 12.

Nell'opzione di 12 giocatori , dovrà esserci:

1) Un massimo di 6 atleti non formati (senza vincoli di passaporto)

2) Un minimo di 6 atleti di formazione italiana

La formula dell'ormai cosiddetto "6+6" costringerà le società che sceglieranno questa soluzione ad un addebito di 40mila euro.

La Legabasket ha, quindi, dato seguito e reso effettiva la delibera numero 25 dell'anno 2018 del Consiglio Federale. Negli anni scorsi, la Sidigas Avellino ha optato per il 3+4+5 (3 extracomunitari, 4 comunitari e 5 italiani). Dalla prossima estate, non ci sarà più distinzione tra i giocatori dell'Unione Europea, della area FIBA Europe (comunitari A e comunitari B), dell'area ACP o Cotonou (ovvero comunitari B) e dell'area extracomunitaria. Dalla prossima estate, ci sarà, di fatto, un'unica distinzione tra i giocatori italiani e quelli non-italiani.

