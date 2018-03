LIVE | Avellino-Brindisi: lupi sul +23 all'intervallo lungo Lupi a caccia del riscatto emotivo dopo l'ultimo periodo negativo

di Carmine Quaglia

Secondo quarto - La Scandone colpisce con regolarità nella difesa rivedibile per intensità della New Basket: a 5'38'' dal termine del periodo, Avellino è meritatamente avanti sul +19 (36-27). In uscita dal time-out brindisino, rientro in campo per Lawal. Una stoppata del centro nigeriano permette alla Sidigas di correre e firmare con Filloy, in transizione, la tripla del +20. Picco da +23 sul 44-21 con la tripla dall'angolo realizzata da D'Ercole che poi risponde anche il canestro di Tepic (46-23 al 18'). Sacripanti inserisce Parlato nell'ultimo minuto del quarto: parziale di 52-29 all'intervallo lungo.

Primo quarto - Avellino si presenta con Filloy, D'Ercole, Rich, Leunen e Fesenko in quintetto. Moore, Mesicek, Tepic, Smith e Lydeka: questa la risposta dell'ex biancoverde Vitucci per la sua Brindisi. Rich e Fesenko in avvio, poi la tripla di Leunen garantisce alla Sidigas i primi due possessi di vantaggio. Al 5' l'esordio di Lawal in maglia Avellino. La schiacciata di Rich vale il +7 (13-6). Fitipaldo e Wells garantiscono dal campo in uscita dalla panchina: i lupi volano sulla doppia cifra di divario (23-10). La Sidigas chiude in crescendo il primo quarto, dominato complessivamente per il 27-11 al primo intervallo.

Anteprima

Tutto pronto per la sfida tra Sidigas Avellino e Happy Casa Brindisi, valida per la ventunesima giornata di Serie A. La Scandone va a caccia del riscatto dopo il pari di Coppa e una precedente striscia di sette sconfitte in dieci gare. Gli arbitri del match sono i signori Lanzarini, Borgioni e Grigioni. Traguardo speciale per Maarty Leunen che firma la centesima gara in canotta biancoverde.