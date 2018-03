Scandone: Fitipaldo top-scorer con Brindisi nel segno del "18" L'uruguagio trova continuità dopo il finale di gara giocato con Minsk: 4/4 da 3 punti con Brindisi

di Carmine Quaglia

E' stata la serata del rilancio, la gara della ricarica emotiva per la Sidigas Avellino, quella di ieri è stata anche la gara di Bruno Fitipaldo. L'uruguagio ha realizzato 18 punti contribuendo al successo sin dai primi minuti in campo determinando la continuità rispetto all'intensità mostrata nei minuti finali del match di Europe Cup contro lo Tsmoki-Minsk. Mercoledì scorso, in compagnia di Dez Wells, il playmaker biancoverde aveva garantito la parità e la linea di galleggiamento nel doppio confronto con i bielorussi. Continuità nella prova e maggior decisione al tiro, passando dalle paure all'affidabilità nelle conclusioni dalla lunga distanza.

Prova da top-scorer per Fitipaldo nel segno del "18", picco massimo per il fatturato offensivo nella singola gara già fatto registrare dall'ex Galatasaray in tre occasioni, nelle sfide contro Torino, Sassari e Virtus Bologna. Il sudamericano ritrova la doppia cifra personale in campionato dopo ben cinque turni. Il 4/4 firmato da Fitipaldo al tiro da 3 permette alla Sidigas di siglare la miglior prestazione stagionale nel fondamentale. Avellino ha tirato con il 70.6 per cento da oltre l'arco (12/17) nella gara vinta ieri contro la Happy Casa Brindisi, superando la percentuale di Sassari, stabilita contro Milano, nella classifica di specialità. A contribuire alla splendida serata al tiro pesante del roster irpino ci sono le 3 conclusioni, tentate e realizzate, da Andrea Zerini, Jason Rich e Maarty Leunen.

La ventunesima giornata di Serie A regala anche un record davvero sorprendente: è di Cantù. Dopo aver battuto Avellino nel turno precedente, la Red October domina sulla The Flexx Pistoia con ben 106 punti. I brianzoli superano per la terza volta la quota 100, ma soprattutto chiudono il referto di gara contro i toscani con ben 7 uomini in doppia cifra (Smith 21, Burns 17, Chappell 14, Thomas 13, Ellis 13, Culpepper 13, Cournooh 10): è la prima volta nel campionato 2017/2018.