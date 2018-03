Scandone ai quarti di Europe Cup: i lupi vincono a Minsk 72-81 Filloy è il top-scorer con 22 punti. Belle prove per Wells e Zerini

di Carmine Quaglia

Vittoria in Bielorussia e la Sidigas Avellino vola ai quarti di finale di FIBA Europe Cup. La Scandone vince in casa dello Tsmoki-Minsk con il risultato di 72-81 e ottiene un pass storico. Punteggio che, in aggregato, dopo la parità dell'andata (70-70), vale la sfida andata e ritorno contro la Juventus Utena. Con i lituani sarà remake delle gare giocate nei gironi di Champions nella passata stagione.

FIBA Europe Cup - Ritorno Ottavi

Tsmoki-Minsk - Sidigas Avellino 72-81

Parziali: 14-24; 18-13; 16-20; 24-24

Minsk: Adamovic 8, Beliankou 2, Czerapowicz 8, Kravish 16, Kudrautsau 17, Mescheriakov, Paliashchuk 3, Salash 7, Trastsinetski, Vashkecich, Saddler 11, Gray. All. Krutikov

Avellino: Fucci ne, D'Ercole, Fesenko, Filloy 22, Fitipaldo 5, Lawal 2, Leunen 7, Parlato ne, Rich 15, Scrubb 3, Wells 17, Zerini 10. All. Sacripanti

Ultimo quarto - Il vantaggio biancoverde tocca anche la doppia cifra. Kravish, con una giocata da 2+1, prova a rigenerare l'attacco bielorusso (55-62 al 32'). Leunen realizza da 3 per il nuovo +10 Scandone. A 5'24'' dal termine del match, a fil di sirena dei 24'', Scrubb piazza l'ulteriore stoccata per la doppia cifra di vantaggio (58-68). Su una giocata di squadra, Filloy, in ritmo, realizza la tripla del +13. Minsk tenta un'accelerazione per riportarsi quanto meno in scia. L'italo-argentino è però implacabile da oltre l'arco. Segna Kudrautsau, risponde ancora Filloy (68-78 al 39'). Oramai è solo pura gestione per la Sidigas. Finale di 72-81.

Terzo quarto - Avellino inizia la ripresa con la tripla di Leunen, ma un parziale di 11-4, finalizzato dalla tripla di Paliashchuk consente il sorpasso allo Tsmoki (43-42 a 6'48'' dal termine del terzo periodo). La Scandone risponde e torna avanti con Zerini, poi Fitipaldo riconsegna anche 6 punti di vantaggio alla Sidigas (46-52 a 4'12'' dal termine della frazione). Sul finale di quarto, la tripla di Dez Wells permette ai lupi il +9 all'ultimo riposo (48-57 al 30').

Secondo quarto - Minsk si garantisce il rientro in scia con le conclusioni dalla media. Prima Adamovic, poi Beliankou per il 28-31 al 16'. La firma di Rich trova la risposta di Saddler (30-33 al 17'). Botta e risposta tra i due statunitensi. Rich realizza dal pitturato il +5 biancoverde (32-37 al 19'). L'ultimo tentativo di Saddler si ferma con un arcobaleno che non pesca il giusto rimpallo al tabellone. Parziale di 32-37 Avellino al rientro negli spogliatoi.

Primo quarto - Wells, Rich e Filloy sono i protagonisti nell'attacco biancoverde (7-14 al 5'). Per Minsk c'è solo il Czerapowicz a confermare lo standard qualitativo offerto nell'ultima gara giocata dai dragoni in VTB United League. Al 10' è doppia cifra di vantaggio per i lupi sul 14-24. Dentro anche Lawal nel primo quarto.

Anteprima

Tutto pronto per la palla a due della gara di ritorno tra lo Tsmoki Minsk e la Sidigas Avellino negli ottavi di finale di Europe Cup. Si riparte dalla pareggio maturato al 40' in Gara 1 al PalaDelMauro. Avrà accesso ai quarti della competizione FIBA la squadra vincente con risultato aggregato. Avellino va a caccia del successo utile per la conferma in Europa e per la continuità in stagione dopo la vittoria su Brindisi in campionato. Gli arbtri della sfida sono i signori Anastasios Piloidis (Grecia), Ciprian Stoica (Romania) e Ilya Putenko (Russia).