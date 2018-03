Scandone, gli orari delle prossime sfide tra Italia ed Europa Incroci tra Serie A e FIBA Europe Cup dopo il pass Quarti ottenuto in Bielorussia

di Carmine Quaglia

Dalla Bielorussia proseguirà in Lombardia e poi con un nuovo viaggio nell'Europa dell'Est la marcia esterna della Sidigas Avellino. La FIBA, secondo regolamento, ha emesso i calendari dei quarti di finale di Europe Cup. La Legabasket Serie A ha, inoltre, aggiornato gli orari degli appuntamenti di massima serie per il 23° e il 24° turno. La Sidigas è tornata in Irpinia e sabato ripartirà destinazione Varese. A Masnago, i lupi affronteranno la Openjobmetis domenica con palla a due alle 17. La Scandone poi volerà verso Vilnius per raggiungere Utena e sfidare la Juventus nella prima gara del quarto di finale di Europe Cup (inizio alle 19.30 ore italiane). Da lì il ritorno ad Avellino: domenica 25 (palla a due alle 17), la Sidigas affronterà l'Emporio Armani Milano nel big match della 23a giornata. Mercoledì 28, alle 20.30, sarà ritorno di Europe Cup contro i baltici al PalaDelMauro. Nel weekend pasquale, i biancoverdi chiuderanno il turno con la gara contro l'Umana Venezia (sabato 31 alle 20.45 al Taliercio) nella seconda sfida di cartello consecutiva in A. Match determinanti nel percorso degli irpini tra Italia ed Europa.