Sacripanti: "Bene a Minsk. Tempo minimo, ma sotto con Varese" VIDEO | Il coach della Sidigas Avellino presenta la gara di Varese

di Carmine Quaglia

"Usciamo con un passaggio del turno importante. Abbiamo poco tempo, ma dovremo essere pronti per la trasferta di domenica. Varese gioca davvero molto bene". Il coach della Sidigas Avellino, Stefano Sacripanti, ha presentato la sfida contro la Openjobmetis Varese, in programma domenica alle 17 a Masnago: "Innanzitutto il mio pensiero va a quanto fatto in Bielorussia. Siamo stati bravi a prendere un passaggio del turno abbastanza importante per risultato e morale. - ha spiegato il tecnico biancoverde - Non nego che qualche problematica ci sia stata. Qualche giocatore ha fatto fatica, in particolar modo sotto canestro, ma abbiamo avuto una bella risposta da Andrea Zerini, presente all'appello in modo consistente. Ci ha concesso una diversità nel gioco, soprattutto con l'assenza di un centro vero e proprio. Fesenko non è stato brillante, Lawal è normale che abbia un minimo di calo fisico, dovuto ad un rientro dopo tanto tempo".

Sulla prossima gara con Varese: "All'andata il migliore in campo fu N'Diaye che non ci sarà. Faccio i complimenti a Caja. Al di là dei risultati, e oltre al fatto che sia un veterano, non ha bisogno di presentazioni, la sua squadra gioca davvero molto bene, con dei principi offensivi molto chiari. - ha aggiunto il tecnico canturino - Ha inserito le caratteristiche dei giocatori in un sistema. Propone tanti blocchi tra il 4 e il 5 che mi fa tornare alla mente un quarto di finale di Coppa Italia vinto contro la Pippo Milano, ma anche tanta difesa, aggressiva, alternata. Partono con uno schieramento 1-3-1 e si adeguano con rotazioni dei 4 sugli esterni. La fanno con dedizione e curando le spaziature. In casa hanno dato una ripassata a Brescia, hanno vinto contro Milano. Masnago è un parquet affascinante e ha sempre regalato tanto alla sua squadra".

