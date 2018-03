Verso Varese-Avellino, i numeri e le curiosità del match Incroci, dati personali e di squadra alla vigilia del match tra la Openjobmetis e la Sidigas

di Carmine Quaglia

Vigilia di campionato per la Scandone. La settima giornata di ritorno della Serie A si aprirà con due anticipi. Alle 18 l'Emporio Armani Milano ospita la Dolomiti Energia Trentino, alle 20.45 la sfida tra la The Flexx Pistoia e la Grissin Bon Reggio Emilia. Il terzo match del turno, in ordine cronologico, sarà quello tra la Openjobmetis Varese e la Sidigas Avellino (palla a due domani alle 17 con la direzione arbitrale dei signori Filippini, Attard e Di Francesco). Tra le mura amiche, i biancorossi hanno vinto nelle ultime due uscite contro Brescia e Milano, evidenziando un buon momento almeno a Masnago, ma non vincono in casa contro Avellino dal 2013/2014 (Cimberio Varese - Sidigas Avellino 85-68 il 3 novembre 2013). Striscia di tre vittorie consecutive, quindi, per i lupi al PalA2A. Nelle sfide tra coach, Sacripanti è avanti 10-7 contro Caja (la prima gara con l'incrocio tra i due allenatori è datata 11 marzo 2001, Poliform Cantù - Adr Roma 84-92).

I numeri individuali e di squadra - La Sidigas è la terza formazione del campionato per punti realizzati (84.7 di media a gara). La Openjobmetis è, invece, terza per punti subiti (75.7 di media). Sono solo 2 le gare in cui il leader della classifica marcatori, Jason Rich, non ha firmato una doppia cifra a referto. La guardia di Avellino ha già superato quota 400 in stagione (media di 19.6 a partita). Uno dei due casi in cui Rich non ha superato o tocca quota 10 punti è stato registrato nella gara d'andata tra la gli irpini e i lombardi (65-61 per la Scandone, decisa comunque da una tripla dell'ex Paris nei secondi finali). Tyler Cain, lungo di Varese, è sul gradino più del podio per la percentuale al tiro da 2 (terzo con il 68.1 per cento) ed è quarto nella classifica dei rimbalzi con 9 carambole conquistate a gara.