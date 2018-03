Scandone, ancora un cambio: a Venezia la domenica di Pasqua La Legabasket Serie A ha presentato, in calendario, l'ulteriore modifica al cammino biancoverde

di Carmine Quaglia

Il calendario della Scandone subisce un'ulteriore modifica rispetto a quanto presentato dalla Legabasket giovedì scorso. La sfida tra la Umana Reyer Venezia e la Sidigas Avellino, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, è stata spostata alla domenica di Pasqua. I lagunari ospiteranno gli irpini il 1° aprile con palla a due alle 20.45. Venezia-Avellino sarà, quindi, il posticipo del turno di campionato che coinciderà con le festività pasquali. I lupi avranno qualche ora in più per preparare la trasferta in terra veneta dopo la gara di ritorno del quarto di finale di Europe Cup contro la Juventus Utena.

Proprio la Reyer Venezia, da domani, potrà inserire a referto il neo-arrivato, l'ex Sassari e Caserta, Edgar Sosa, tesserato dalla Umana e presente nella lista dei nuovi giocatori della massima serie 2017/2018. Due cestisti in entrata e due in uscita, invece, per la Betaland Capo d'Orlando che aggiunge al roster Justin Knox e Andrea Donda rilasciando Mario Ihring e Jakub Wojciechowski, ceduti in prestito all'Anwil Wloclawek.