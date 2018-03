Scandone, a Varese per restare in scia prima dei big match Lupi a Masnago prima delle due supersfide contro Milano e Venezia

di Carmine Quaglia

Gli anticipi della ventiduesima giornata di campionato hanno regalato la quinta consecutiva, nella regular season di Serie A, all'Olimpia Milano (88-80 contro l'Aquila Trento) e la prosecuzione del gran momento tra Italia ed Europa per la Pallacanestro Reggiana, vincente a Pistoia con il punteggio di 74-78. Per gli emiliani di coach Menetti, semifinalisti di Eurocup (serie al meglio delle 3 gare contro il Lokomotiv Kuban dell'ex Avellino, Joe Ragland), è attacco puro alla zona play off che, qualche mese fa, appariva come un miraggio, dopo una crisi profonda di risultati vissuta in Italia ad inizio stagione. Per Milano è, invece, piena corsa al primato. L'EA7 ha, momentaneamente, staccato la prima inseguitrice, la Reyer Venezia che, alle 19, ospita al Taliercio la Pallacanestro Cantù. I lagunari proveranno a confermare il primo posto da condividere al termine del turno con i meneghini.

Alle 17, a Masnago, la Scandone Avellino è chiamata a rafforzare la posizione in classifica (terzo posto in attesa del recupero di Brescia con Reggio Emilia) strizzando l'occhio alla distanza minima dalle prime due forze della graduatoria in massima serie. Un successo in terra lombarda contro la Openjobmetis garantirebbe ai lupi il semplice -2, la differenza di una sola gara, da Milano e Venezia, prima dei due scontri diretti, esattamente, con le due formazioni al primo posto. Sta per iniziare un mese decisivo per la Sidigas interessata al piazzamento in Serie A e impegnata nell'avventura continentale con il quarto di finale di FIBA Europe Cup da giocare tra andata e il ritorno con i lituani della Juventus Utena. Gruppo al completo per Avellino con il solo, lungodegente, Hamady N'Diaye, fuori dalla contesa.