Scandone, alle 17.30 via al quarto di Europe Cup contro Utena Ieri la vittoria del Bakken su Le Portel. Finale di 76-62 nel quarto accoppiato ad Avellino

di Carmine Quaglia

Per il massimo coefficiente di difficoltà in Italia, per l'importanza che rappresentano le prossime due gare continentali nel percorso stagionale, ma non solo. Sta per iniziare un mini-ciclo di gare decisivo in casa Sidigas Avellino. Alle 17.30 (ore italiane), la Scandone scenderà in campo all'Utena Arena per affrontare la Juventus nella gara di andata dei quarti di finale di FIBA Europe Cup. Ieri mattina, dall'Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio, il volo verso la capitale della Lituania, Vilnius. Da lì, il tragitto che ha portato i lupi ad Utena, già meta europea dei biancoverdi nella passata stagione. Nel girone D di Basketball Champions League 2016/2017, la prima edizione della competizione FIBA, la Sidigas vinse nella città baltica con il risultato di 75-85 e piazzò il bis tra le mura amiche con il finale di 74-64.

Le gare contro i lituani di coach Urbonas saranno intervallati dagli impegni più complicati che la Serie A 2017/2018 possa riservare ad un team di massima serie Nelle prossime due domeniche, Avellino sfiderà l'Emporio Armani Milano al PalaDelMauro e sarà poi ospite dell'Umana Venezia al Taliercio. Fase cruciale, quindi, per i lupi che si propongono ad Utena con il roster al completo, fatta eccezione per N'Diaye (in fase riabilitativa dopo la frattura al quinto metatarso rimediata con la Nazionale in Mozambico). Coach Stefano Sacripanti potrà contare sui dodici giocatori messi a referto a Varese. La Sidigas è reduce da uno stop che ha riproposto i dubbi della fase negativa vissuta prima dei successi con Brindisi e Minsk. In particolar modo, lo staff tecnico irpino attende una pronta risposta dal reparto interni dopo la prestazione opaca di Masnago. Sponda Juventus, Urbonas ritrova gli americani Kenny Gaines e LaRon Dendy, tenuti a riposo nella trasferta di Panevežys, nel ko contro il Lietkabelis. Dalle 17.30 segui il LIVE, la cronaca testuale, di Juventus-Avellino su ottopagine.it.

Le altre gare di Europe Cup - Nell'anticipo di ieri, nel quarto di finale legato a quello che disputa Avellino, i danesi del Bakken Bears hanno superato i francesi di Le Portel con il risultato di 76-62. Alle 19.30, i montenegrini del Mornar Bar affronteranno gli olandesi del Donar Groningen. Alle 20.30, la Reyer Venezia ospiterà, al Taliercio, i russi del Nizhny Novgorod.