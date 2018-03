Scandone, prevendita con la Juventus: sconti e premi pasquali Prezzi stracciati e possibile sorpresa per gli spettatori al PalaDelMauro mercoledì 28 marzo

di Carmine Quaglia

Nel pomeriggio, alle 17.30, la Sidigas Avellino scenderà in campo ad Utena per sfidare la Juventus nel primo atto del quarto di Europe Cup. Al PalaDelMauro, è già scattata la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di ritorno tra gli irpini e i lituani, in programma mercoledì 28 alle 20.30 al PalaDelMauro, e che riserverà una potenziale sorpresa agli spettatori. Da questo pomeriggio, i biglietti per il secondo atto del quarto di finale saranno acquistabili esclusivamente al botteghino dell'impianto sportivo avellinese. I vecchi abbonati alla Basketball Champions League potranno esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto fino a sabato 24 ed avranno, inoltre, il diritto all'acquisto di un tagliando ad un prezzo ridotto, presentando la tessera della Basketball Champions League o della “Formula Gold” (Serie A più Champions). Sarà comunque possibile, per tutti i tifosi, acquistare i posti liberi. Domenica 25 sarà possibile esclusivamente staccare i tagliandi per la gara casalinga contro Milano. La prelazione per gli abbonati scadrà sabato 24. Lunedì 26 e martedì 27 marzo sarà comunque possibile, per i possessori della tessera, usufruire dello sconto loro riservato. Il giorno della gara non sarà attuabile la formula dello sconto. I tagliandi sono acquistabili anche presso i punti vendita Go2 e Boxol (fino alle 13 di mercoledì 28).

Prezzi per gli abbonati

Curve: 3 euro. Distinti: 7 euro. Tribune superiori: 10 euro.

Tribune inferiori: 20 euro. Tribune VIP: 50 euro.

Prezzi per i non abbonati

Curve: 7 euro. Distinti: 10 euro. Tribune superiori: 15 euro.

Tribune inferiori: 25 euro. Tribune VIP: 70 euro.

Gli orari della biglietteria al PalaDelMauro

giovedì dalle 16 alle 19; venerdì dalle 16 alle 19

sabato dalle 16 alle 19; lunedì dalle 16 alle 19

martedì dalle 16 alle 19; mercoledì dalle 17 ad inizio gara

Premi di Pasqua legati al match di Europe Cup - Al momento dell’acquisto sarà consegnato, per ciascun tagliando, un biglietto valevole per lotteria di Pasqua, legata al solo match con la Juventus Utena. Presentando il biglietto dell’estrazione, si avrà la possibilità di ottenere uno sconto del 25 per cento fino all’8 aprile su tutti i prodotti ufficiali Sidigas Avellino presso lo store Sportizzare, sito a Mercogliano, e presso il Sidigas Basket Store, adiacente alla Tribuna Terminio del PalaDelMauro.