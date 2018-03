LIVE | Europe Cup, Juventus-Avellino: lupi sotto di 7 al 10' I primi quaranta minuti del quarto di finale tra gli irpini e i lituani

di Carmine Quaglia

Secondo quarto - Due realizzazioni di Siknius per il rinnovo della doppia cifra di vantaggio dei baltici in avvio di seconda frazione. Fesenko prova a ridurre lo strappo (25-16 all'11). Wells, in entrata, accomoda il -7. Avellino pressa e ruba palla: Scrubb, da sotto, appoggia il -5 (time-out Utena).

Primo quarto - Il primo canestro è di Avellino con Leunen da 3 punti su costruzione in attacco dopo la zona imposta da Utena. Kupsas, con l'aiuto del ferro, realizza il sorpasso, poi Utena realizza ancora da sotto con Kornienko (8-5 al 4'). Kupsas firma anche il +5, poi Rich accorcia il divario (10-7 al 5'). Gaines segna e subisce fallo, ma non realizza il libero supplementare (14-10 al 7'). Gaines batte Fitipaldo e accomoda il +6. Lawal si becca la stoppata. In transizione, Kormienko segna e subisce penalità da Zerini. Time-out Avellino sul +8 Juventus. Kormienko realizza anche il libero aggiuntivo. Avellino non si sblocca in attacco. Kormienko è continuo al tiro e va anche con il piazzato per il 21-10. Wells segna a cronometro fermo per i lupi. Ancora l'ala statunitense realizza da sotto per il 21-14 finale nel primo periodo.

Anteprima

Starting five

Quintetto Juventus: Bickauskis, Siknius, Kornienko, Buterlevicius, Kupsas

Quintetto Avellino: Leunen, Filloy, D'Ercole, Rich, Fesenko

Tutto pronto all'Utena Arena per la sfida tra il Krepšinio Klubas Juventus e la Scandone Avellino, gara d'andata dei quarti di finale di FIBA Europe Cup. Avellino riparte nel cammino europeo dalla vittoria esterna di Minsk, decisiva per l'accesso al secondo turno ad eliminazione diretta nella seconda coppa FIBA. I lituani sono reduci dalla vittoria con divario positivo tra andata e ritorno contro l'Alba Fehervar. Arbitreranno il match i signori Aleksandar Glisic (Serbia), Apostolos Kalpakas (Svezia) e Haris Bijedic (Bosnia Erzegovina) con Fernando Garzon (Spagna) commissioner FIBA al tavolo.