Verso Avellino-Milano: Olimpia con i dubbi Gudaitis e Bertans Alle 20.45 l'EA7 sfida Valencia in Eurolega. FIBA Europe Cup: verdetti rinviati al ritorno

di Carmine Quaglia

Con il nuovo pareggio di Coppa, la Sidigas Avellino farà rientro in Irpinia nelle prossime ore. Dal lungo viaggio ad un minimo di relax, poi il rientro in palestra alla prima occasione utile per mettere davvero nel mirino il prossimo appuntamento in calendario. Domenica, alle 17, ecco il primo di due big match consecutivi. Al PalaDelMauro sarà sfida contro l'Emporio Armani Milano che, come accaduto nella gara d'andata, è impegnata nel doppio confronto infrasettimanale per l'Eurolega. Martedì, a Kaunas, l'Olimpia è uscita sconfitta dal parquet dello Zalgiris con il risultato di 77-65. Questa sera, alle 20.45, secondo match europeo in poche ore: i meneghini di coach Simone Pianigiani ospiteranno il Valencia, non al Mediolanum Forum di Assago, ma ancora al PalaBancoDesio, casa momentanea dell'EA7 già nella vittoria in campionato contro Trento.

"Voglio qualità anche nelle avversità": è il monito lanciato dal tecnico ai suoi ragazzi verso il terzultimo appuntamento continentale con Milano da tempo fuori dai giochi play off nella massima competizione europea. Pianigiani valuterà, a poche ore dal match, le condizioni fisiche di Jordan Theodore, ancora out per l'infortunio alla caviglia rimediato il mese scorso, ma soprattutto la disponibilità di Arturas Gudaitis e Dairis Bertans, usciti acciaccati dalla sfida di Kaunas. Il primo ha accusato un trauma alla caviglia nell'ultimo periodo giocato in Lituania. Problema ad un piede, invece, per Bertans.

Europe Cup - Alla vittoria di 14 punti dei danesi del Bakken Bears sui francesi di Le Portel (76-62 con i 21 punti di Jeffrey Crockett), si è aggiunto il pari di Avellino sul campo della Juventus Utena (77-77) e le vittorie di Venezia e Mornar Bar. La Reyer ha superato i russi del Nizhny Novgorod con il risultato di 86-76 (26 punti di Hrvoje Peric, 23 punti di Austin Daye), mentre i montenegrini hanno battuto, ad Antivari, gli olandesi del Donar Groningen (73-67 con i 20 punti dell'ex Reggiana Derek Needham). Massimo equilibrio per la sfida della Sidigas, ma anche nel contesto dei quarti di finale. Gestione minima per Venezia in Russia, per il Mornar Bar in Olanda, qualche risorsa extra in più per il Bakken in Francia, dove però affronterà un Le Portel che, nel turno precedente, ha superato ribaltare il -17 dell'andata degli ottavi, maturato a Sassari.