Verso Avellino-Milano, Pianigiani: "Domenica gara importante" L'Olimpia ha rimediato la 19ª sconfitta in 28 gare di Eurolega. Il commento del tecnico dell'EA7

di Carmine Quaglia

Se in Italia è in striscia aperta di cinque vittorie consecutive, l'ultima ottenuta sabato scorsa con l'Aquila Trento, l'Olimpia Milano ha rimediato, in serata, al PalaBancoDesio, la diciannovesima sconfitta in ventotto gare di Eurolega. In Brianza, passa Valencia con il risultato di 89-93 in un match utile solo per migliorare lo score in campo continentale (l'EA7, targata Armani Exchange nella competizione ECA, è da tempo fuori dai giochi per un posto play off). "La sconfitta di questa sera, la gara con Valencia, è lo specchio della nostra EuroLeague. - ha affermato il coach di Milano, Simone Pianigiani, nel post-gara - "Abbiamo giocato una buona partita con tanti giocatori che non sapevamo se avrebbero potuto giocare e per quanto fino a due ore dalla palla a due. Abbiamo avuto il possesso per vincere, ma c'è stato un altro errore. Nei primi due quarti avremmo dovuto essere avanti con un margine maggiore, ma abbiamo sbagliato tiri aperti, facili, quelli che ti danno fiducia. Nella ripresa gli errori hanno permesso a Valencia di correre e segnare in transizione. Nonostante tutto ci abbiamo provato senza pensare alla partita importante di domencia e avremmo potuto vincere".

Il recupero di tre pedine - "E' importante dare fiducia a questa squadra perché probabilmente è quella che non farà i play off in EuroLeague e che ha comunque giocato il maggior numero di partite tirate. - ha aggiunto Pianigiani - Era quello che volevamo, contro tutti. Quindi brucia non avere tre o quattro vittorie in più che meritavamo". Alla vigilia erano in dubbio tre elementi che poi, a Desio, hanno calcato il parquet: 13 punti e 8 rimbalzi in 24 minuti per Arturas Gudaitis, 6 punti e 3 assist per Dairis Bertans, 6 minuti per Jordan Theodore al rientro.