Verso Avellino-Milano, i numeri e le curiosità del match Domenica il big match al PalaDelMauro. Leunen è a -1 da quota 2500 punti in Serie A

di Carmine Quaglia

Due giorni alla supersfida di campionato con Milano, reduce da due stop infrasettimanali in EuroLeague e con Avellino di rientro dalla Lituania con il pari al 40' in FIBA Europe Cup. La prima sfida tra le due società risale al 3 dicembre 2000. La De Vizia Avellino si impose sulla Adecco Milano con il risultato di 87-78 nella prima stagione dei biancoverdi in massima serie. Nell'elenco delle sfide tra irpini e meneghini spiccano anche confronti in Coppa Italia (due quarti di finale - 2010 e 2011 - e una finale nel 2016) e in Supercoppa Italiana (finale del 2016). Nel confronto diretto tra panchine, Simone Pianigiani si propone con un 16-4 su Stefano Sacripanti che ha ridotto il divario con il successo al Forum nel girone d'andata, il 92-94 dopo due supplementari in una gara resa magica dalla conclusione di Filloy dall'angolo.

I numeri individuali e di squadra - Avellino e Milano sono tra le squadre che tirano meglio in campionato. La Sidigas è prima per la percentuale dal campo (50.9 per cento), l'Emporio Armani è terza con il 46.5. Le due squadre figurano al vertice delle classifiche, anche, per rimbalzi difensivi: Avellino è prima con una media di 28 carambole, seguita da Milano con 27.5 a partita. Per confermare la tematica di big match, la Scandone e l'Olimpia sono le migliori formazioni di A anche per il dato del plus-minus. Il roster di Pianigiani guida la speciale graduatoria con 825, quello di Sacripanti è secondo con 770.

Le curiosità - Maarty Leunen è ad un solo punto da quota 2500 personali in Serie A. L'ala grande statunitense ha debuttato in Italia nel 2009 a Cantù giocando per 5 stagioni in Brianza. Da lì parentesi di un anno in Germania, ad Ulm, prima di sposare il progetto tecnico della Sidigas nell'estate del 2015.

Assemblea di LBA LegaBasket Serie A - Ieri, a Milano, i club di massima serie hanno aperto la seduta discutendo sul percorso, definito positivo dalle componenti, nell'evento Final Eight di Coppa Italia per i numeri registrati nei quattro giorni vissuti al Mandela Forum di Firenze. La LegaBasket ha trovato conferme nel dato spettatori e nel risultato economico, in attivo. Nell'occasione, la LegaBasket ha presentato alle società la relazione sul tavolo tecnico con la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Nazionale Pallacanestro. L'obiettivo dei vertici del basket italiano è quello di definire le linee guida per la nascita delle società franchigia e del sistema di premialità con l'introduzione di un ranking che garantisca i club nell'utilizzo dei giovani italiani tramite i vivai.