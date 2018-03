Europe Cup: Juventus senza Gaines nel ritorno ad Avellino Rottura del tendine d'Achille per il giocatore di Riverdale che resterà fuori 6 mesi

di Carmine Quaglia

Il quarto di finale di Europe Cup tra la Sidigas Avellino e la Juventus Utena perde un sicuro protagonista. L'infortunio subito da Kenny Gaines, al 34' della gara di andata, si è rivelato più grave del previsto. Rottura del tendine d'Achille per il giocatore statunitense. Le prime cure nel post-gara avevano sollevato dei dubbi per i dolori accusati dal cestista. Gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione al tendine calcaneale.

Operato nel pomeriggio, Gaines sarà lontano dai campi per almeno 6 mesi. Una brutta tegola per i lituani che contavano sui numeri dell'esterno di Riverdale (10.4 punti di media in Basketball Champions League, 19 punti a gara nel campionato lituano). Nel 77 pari di mercoledì scorso, Gaines ha giocato 24 minuti e 37 secondi realizzando 18 punti (6/9 da 2, 1/4 da 3, 3/3 ai liberi), strappando 3 rimbalzi (2 difensivi), firmando 2 assist e 2 palle rubate per un complessivo 17 di valutazione. La Juventus tornerà in campo domani (palla a due alle 16.20 ore italiane) contro il Neptunas Klaipeda. Mercoledì, alle 20.30, i baltici saranno ad Avellino per la gara di ritorno dei quarti della seconda competizione FIBA.