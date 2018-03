Verso Avellino-Milano: Micov pericolo numero uno alla vigilia Il serbo dell'EA7 calcherà il parquet del PalaDelMauro dopo due record personali

di Carmine Quaglia

La profondità di roster è nota, ma dalla squadra dell'Emporio Armani Milano, che domani sfiderà la Sidigas Avellino al PalaDelMauro, spicca senza dubbio Vladimir Micov, assoluto protagonista dell'ultima settimana biancorossa. Sabato scorso, al PalaBancoDesio, nella gara vinta contro la Dolomiti Energia Trentino (88-80), il serbo ha realizzato 28 punti, nuovo career-high (primato in carriera) per quanto riguarda la Serie A (Micov ha giocato in Italia anche dal 2010 al 2012 con ruolo di leader a Cantù). Reduce da una prova sottotono in EuroLeague (0/7 al tiro nella trasferta di martedì scorso a Kaunas), Micov ha poi cancellato la prestazione sul parquet dello Zalgiris con numeri da record nella sfida contro Valencia, giocata dopo appena 48 ore.

Contro gli spagnoli, l'ex Cska Mosca e Galatasaray ha realizzato 27 punti (primato personale in EuroLeague favorito dal 5/5 da 3 nel terzo periodo) per il 34 di valutazione, altro record per il nativo di Belgrado. Micov si presenterà, quindi, ad Avellino da pericolo numero uno dei biancoverdi per il periodo di forma dimostrato dai due ventelli consecutivi firmati sul parquet amico (anche se Desio, casa momentanea dell'EA7 per l'indisponibilità del Mediolanum Forum, sede dei Mondiali di Pattinaggio).