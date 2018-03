Avellino-Milano 75-82, Pianigiani: "Gara vinta con mentalità" VIDEO | Il commento del coach dell'Emporio Armani dopo il successo sulla Scandone

di Carmine Quaglia

"Abbiamo giocato una partita seria, continua e non era facile qui". Esordisce con queste parole, in sala stampa, Simone Pianigiani. Il coach dell'Emporio Armani Milano commenta il successo della sua squadra sulla Sidigas Avellino: "Era una settimana particolare. Siamo arrivati qui dopo un doppio turno massacrante di EuroLeague. Abbiamo giocato fino all'ultimo secondo le sfide contro lo Zalgiris e contro Valencia, ma siamo riusciti a distribuire energie con una partita continua qui ad Avellino. Nel primo quarto abbiamo sbagliato tanti tiri facili che i nostri giocatori devono realizzare. Speravamo di muoverla così anche nel contesto falli. La percentuale al tiro da 2 è indicativa per la crescita nel primo tempo e nella ripresa. Non ci siamo accontentati di prendere tiri immediati nella ripresa. Abbiamo avuto attenzione complessiva sui 40 minuti. Anche Avellino sta facendo la coppa e sono gare comunque condizionate dal doppio impegno. Noi siamo al primo anno: non era semplice vincere con la Sidigas che ha già continuità tecnica".

