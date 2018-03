Scandone, Sacripanti: "Peccato per l'esiguo vantaggio al 20'" VIDEO | Il commento del coach della Scandone dopo il ko contro l'Emporio Armani

di Carmine Quaglia

"Nei primi due quarti abbiamo giocato meglio di loro, ma abbiamo chiuso con un vantaggio che non rappresenta quanto fatto. Siamo stati migliori di loro per tanti aspetti, ma abbiamo sbagliato troppi tiri". Ha aperto così la conferenza stampa post-gara il coach della Scandone, Stefano Sacripanti, al termine di Avellino-Milano 75-82: "Nel secondo tempo siamo calati tra attacco e difesa per energia. Ci è mancata la chiusura del ferro. Siamo stati anche punto a punto, ma poi il calo è stato decisivo. Non ho molto da dover rimproverare alla squadra. Sono stati più bravi loro nella ripresa. Riazzeriamo tutto e guardiamo all'impegno di mercoledì in Coppa. Lawal lo vedo lontano dal contesto match con la Juventus. Per 20 minuti abbiamo fatto bene e meglio di Milano".

Su Lawal, a referto, ma lontano dal parquet di gioco: "Venerdì, su un mezzo contatto, ha sentito il ginocchio girare. Si è fermato subito e anche negli allenamenti successivi. Ha preferito rimanere fuori. Mercato? Vediamo cosa succede. Sicuramente sono focalizzato su quello che avverrà fino a mercoledì. Speriamo di avere risultati positivi dagli esami a cui si sottoporrà da Lawal. Ho parlato con De Cesare, ora è con Nicola Alberani".

