Scandone, mercoledì gara cruciale nel percorso biancoverde I numeri emersi dal 23° turno di Serie A. Taylor Braun è la new entry di Pesaro

di Carmine Quaglia

Senza dubbio, si avvicina una tappa cruciale nel percorso stagionale per la Sidigas Avellino che dal titolo di campione d'inverno è passata al quarto posto della classifica di Serie A, a -6 dalla vetta occupata da Milano (differenza canestri in favore dell'EA7), ha visto sfumare il sogno Coppa Italia sin dai quarti di finale ed è retrocessa dalla Champions League alla Europe Cup. Proprio nella competizione FIBA, la Scandone avrà la chance per firmare un nuovo record societario: mai Avellino si è spinta fino ad una semifinale di una competizione continentale. Al terzo anno di partecipazione ad una coppa europea, la società biancoverde può firmare qualcosa di storico. Mercoledì, con palla a due alle 20.30, al PalaDelMauro, il ritorno dei quarti di finale con i lituani della Juventus Utena è, di fatto, un passaggio chiave nella stagione biancoverde. Si ripartirà dal 77 pari per un match in cui la Sidigas proverà ad aumentare i minuti di qualità dopo aver impressionato positivamente nel primo tempo contro chi, da diverse stagioni, figura come candidata numero uno al titolo italiano.

I numeri del 23° turno di Serie A - Cantù batte Torino realizzando 61 punti nella ripresa. Record stagionale per i brianzoli che superano i 58 di Venezia, segnati dalla Reyer proprio contro Cantù nel turno precedente. Christian Burns supera quota 1000 punti in Serie A con record personale di rimbalzi (16). Per i primi tempi, il record è di Varese con 63 punti realizzati contro Brescia. La Openjobmetis sigla il blitz a Sassari con tiri da 3 e assist da primati stagionali. Pistoia stende Venezia con miglior prova "italiana" di Tyus McGee che, da ex, firma 29 punti in 32 minuti. Bologna batte Brindisi con Alessandro Gentile super da 31 punti.

La new entry - La Victoria Libertas Pesaro ha ingaggiato l'ala Taylor Braun. Statunitense, classe '91, di 201 centimetri, ha disputato 2 partite in occasione delle qualificazioni mondiali con la nazionale Usa nel mese di febbraio.

