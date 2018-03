LIVE - Europe Cup: Avellino-Juventus, semifinale in palio La cronaca del match di ritorno dei quarti della seconda competizione FIBA

di Carmine Quaglia

Secondo quarto - Scrubb in appoggio e l'alley-oop Fitipaldo-Rich siglano il ritorno sul +8 per la Sidigas (23-15 al 12'). Contropiede biancoverde con Fitipaldo a realizzare il 28-19 al 14'. Con Fesenko, il vantaggio irpino tocca la doppia cifra (32-21 al 16'). Due triple consecutive di D'Ercole, con l'aggiunta di un canestro da sotto con firma ancora del toscano, valgono il massimo vantaggio (+19). Wells segna e subisce fallo. Il libero aggiuntivo, realizzato dallo statunitense, determina il ventello di divario. Altro canestro e fallo: questa volta è Filloy, in uscita da un time-out chiamato dai lituani, a segnare e ad aggiungere anche il libero (46-23 al 19'). Lawal e Zerini finalizzano un primo tempo che concede tranquillità nella ripresa. Si ripartirà dal 50-23 di fine primo tempo.

Primo quarto - Il primo canestro, da 3 punti, è di Jason Rich. Al 2', con l'appoggio di Fesenko, è 6-1 Avellino. Rich e Filloy regalano il +7 ai lupi al 4' (10-3). Sull'asse play-pivot subentrante, ecco la tripla di Fitipaldo per il +9 irpino (15-6 al 7'). Sono già 12 i punti di Rich nel periodo (19-10 al 9'). Siksnius realizza, sulla sirena, la tripla del -4: 19-15 al primo intervallo.

Anteprima

La Sidigas Avellino ospita, al PalaDelMauro, la Juventus Utena per il ritorno dei quarti di finale della FIBA Europe Cup. Alle 20.30 la palla a due di una gara che può valere un pass storico per i lupi. La società biancoverde non ha mai raggiunto una semifinale in ambito continentale. La Scandone si propone con un reparto lunghi condizionato dagli infortuni. Ieri, gli esami strumentali, a cui si è sottoposto Hamady N'Diaye, hanno determinato la scelta di operazione per garantire il pieno recupero al centro senegalese che dovrà stare fuori per altri 30 giorni. Shane Lawal ha seguito solo da bordocampo l'ultima sfida persa dagli irpini contro Milano in campionato. Utena non avrà a disposizione Kenny Gaines (stagione finita per l'esterno USA che ha rimediato la rottura del tendine d'Achille nella gara d'andata). La vincente di Avellino-Juventus affronterà i Bakken Bears in semifinale. I danesi hanno superato, con risultato in aggregato, i francesi di Le Portel. La gara sarà diretta dai signori Vicente Bulto (Spagna), Markos Michaelides (Svizzera), Zafer Yilmaz (Turchia) con il polacco Grzegorz Ziemblicki commissioner.