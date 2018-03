Scandone, i Bears in semifinale di Europe Cup: dove e quando Gli accoppiamenti, le date e gli incroci casa-trasferta in Gara 1 e Gara 2: il quadro completo

di Carmine Quaglia

Come avvenuto per i quarti di finale, la FIBA, con un comunicato emesso dalla sede di Monaco di Baviera, ha annunciato accoppiamenti, date e impegni tra casa e trasferta per le semifinali di Europe Cup. La Sidigas Avellino, con il risultato di 85-68 in Gara 2, dopo il pari a quota 77 nel match di Utena, batte la Juventus per la prima storica semifinale europea per i lupi che raggiungono i Bakken Bears nel penultimo atto della competizione. Martedì, i danesi avevano ottenuto l'accesso alla semifinale contro i francesi di Le Portel solo con l'aggregato di risultato tra Gara 1 e Gara 2. Finale complessivo di 156-148 per la squadra che ha sede ad Aarhus, prima formazione della Danimarca ad entrare tra le prime quattro di una competizione internazionale.

A Velikij Novgorod, la Reyer Venezia è stata sconfitta in Gara 2 dai russi del Nizhny (94-90), ma grazie al complessivo +6 tra andata e ritorno, anche i lagunari firmano il pass per la semifinale in cui affronteranno gli olandesi del Donar Groningen che, in serata, hanno dominato sui montenegrini del Mornar Bar (101-74), utile per la conferma nel tabellone e per l'incrocio con i veneti. Di seguito, gli accoppiamenti, le date e gli impegni tra casa e trasferta. Avellino giocherà la prima in casa, poi sarà ospite dei danesi in Gara 2. La Europe Cup riprenderà l'11 aprile.

Europe Cup - Semifinali :

Bakken Bears (Danimarca) - Sidigas Avellino

Gara 1 l'11 aprile al PalaDelMauro di Avellino

Gara 2 il 18 aprile a Risskov, sobborgo di Aarhus

Donar Groningen (Olanda) - Umana Venezia

Gara 1 l'11 aprile al Taliercio di Venezia

Gara 2 il 18 aprile a Groningen