D'Ercole: "Vogliamo la finale FIBA. Venezia punto di svolta" VIDEO | Le parole della guardia toscana verso la sfida con la Reyer

di Carmine Quaglia

"Volevamo rispondere dopo le ultime partite non così positive con una bella reazione ed è arrivata. Siamo contenti". Lorenzo D'Ercole, MVP con 17 punti nel match di Europe Cup contro la Juventus Utena (85-68) che ha regalato il pass semifinale alla Sidigas Avellino, si è espresso così sulla vittoria con i baltici e sul prossimo futuro, la sfida di campionato al Taliercio di Venezia: "Con Milano potevamo dare di più, anche ad Utena e a Varese. C'è stata la reazione. - ha affermato la guardia toscana - La FIBA Cup è un obiettivo importante per noi. Ci tenevamo tantissimo a vincere questa partita e vogliamo la finale. E' stata una serata positiva e spero ci darà la giusta fiducia per il futuro. Nell'ultimo periodo non nascondo che la fiducia era venuta un po' meno".

L'ottima prova, in particolar modo al tiro da 3: "Sono chiaramente contento della mia prestazione. Non mi ritengo sottostimato, anzi. Mi interessava il match da giocare di squadra. Era importante fare una bella partita ed è arrivata una bella vittoria. La volevamo e l'abbiamo ottenuta".

L'armonia ritrovata: "Come detto, forse la fiducia era venuta un po' meno. Volevamo la vittoria anche per tornare subito in palestra con il sorriso, ma soprattutto questo successo ci garantisce l'accesso ad una semifinale europea".

Domenica sarà big match a Venezia in campionato. Sidigas e Umana sono entrambe in semifinale di Europe Cup e sfideranno rispettivamente i Bakken Bears e il Donar Groningen: "Andremo lì con più fiducia e dovremo andare convinti della nostra forza. Può essere la gara giusta per dare un punto di svolta importante alla stagione o comunque al girone di ritorno".

Clicca qui per le interviste post-gara a Sacripanti e D'Ercole da ottochannel.tv