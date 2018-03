Operato N'Diaye, altri 40 giorni di stop: Scandone sul mercato Intervento alla Clinica Villa Stuart di Roma per il senegalese. Lupi a caccia di un lungo

di Carmine Quaglia

E' perfettamente riuscita l'operazione, a cui si è sottoposto Hamady N'Diaye. Intervento per la riduzione di una frattura da stress al quinto metatarso del piede destro per il centro della Sidigas Avellino, operato dall'equipe medica, guidata dal professor Pier Paolo Mariani, presso la Clinica Villa Stuart di Roma, in mattinata. L'operazione ha sì permesso la definizione del problema al piede, ma costringerà N'Diaye ad uno stop di altri quaranta giorni che garantiranno il pieno recupero e il ritorno del lungo senegalese, ex Bnei Herzliya, nel gruppo biancoverde.

Nella conferenza stampa di presentazione del match contro l'Umana Venezia, in programma domenica sera, alle 20.30, al Taliercio, il coach della Scandone, Stefano Sacripanti, ha espresso il rammarico per l'assenza di N'Diaye, determinante nella difesa irpina e fonte di carica emotiva in allenamento e in gara. Il tecnico canturino ha anche parlato di mercato confermando la ricerca di un lungo da inserire al più presto per il campionato (in Europe Cup non sono più possibili aggiunte alla lista giocatori) tenuto conto dei dubbi legati all'impiego costante e al minutaggio di Shane Lawal e alla solidità del ginocchio di Kyrylo Fesenko.