Verso Venezia-Avellino, i numeri e le curiosità del match Basket a Pasqua: torna dopo 6 anni. Al Taliercio sarà la gara numero 700 per gli irpini in Serie A

di Carmine Quaglia

Coach Stefano Sacripanti l'ha definita bestia nera. Lo scorso anno, la Reyer Venezia fu capace di battere la Scandone Avellino sia in Champions negli ottavi che in campionato. Al Taliercio si ritroveranno le formazioni che si sfidarono per 6 gare nelle semifinali Scudetto 2017 (4-2 per l'Umana poi scudettata nella finale con la Dolomiti Energia Trentino). Tentativo di rivincita per i lupi, vincenti in Gara 1 della semifinale, ma che non vincono in regular season al Taliercio da quasi 5 anni. L'ultimo successo irpino in terra veneta è datato 6 gennaio 2013, Umana Venezia - Sidigas Avellino 93-97 e biancoverdi guidati in panchina da chi, oggi, è assistant coach della Reyer, Gianluca Tucci (fu breve parentesi per il tecnico avellinese, subentrato nel ruolo di primo allenatore a Giorgio Valli, prima di lasciar spazio a Cesare Pancotto). Nella sfida tra panchine, parità tra Walter De Raffaele e Stefano Sacripanti (7-7).

Le curiosità - Per la Scandone sarà la gara numero 700 in Serie A. Il basket a Pasqua torna dopo 6 stagioni: l'ultimo match giocato la domenica di Pasqua è Fabi Shoes Montegranaro - EA7 Emporio Armani Milano 92-98 (stagione 2011/2012, 8 aprile 2012).

Gli ex - Ariel Filloy, cestista della Sidigas Avellino, fu protagonista della cavalcata verso lo Scudetto della Reyer Venezia. Proprio un canestro dell'italo-argentino, in Gara 4 di semifinale Scudetto, fu decisivo nella serie tra gli irpini e i veneti. Nello staff tecnico della Reyer, con il ruolo di assistant, c'è l'avellinese Gianluca Tucci.

I numeri individuali e di squadra - Al Taliercio si ritroveranno la terza e la quinta squadra per punti realizzati (lupi sul gradino più basso del podio con 83.8, Reyer quinta con 82). Le migliori percentuali al tiro restano quelle di Avellino (57 da 2, 40.6 da 3, 50-7 dal campo). La Scandone è l'unico roster che si presenterà al 24° turno di campionato con oltre il 50 per cento totale al tiro. Le due squadre sono alla pari, al terzo posto, per assist con la media di 18.2 a partita. Sassari è prima (18.5) e Cantù (18.3).