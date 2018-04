LIVE | Venezia-Avellino 30-34 al 20'. Problema per Filloy La cronaca del posticipo del 24° turno di Serie A. Avellino di scena al Taliercio

di Carmine Quaglia

Terzo quarto - Avellino prova a tener botta sul primo accenno di forzatura di Venezia negli attacchi con Fesenko, Fitipaldo e Rich. Tonut promuove il rilancio della Reyer finalizzato da Daye e dall'ex Biligha (49-45 al 27').

Secondo quarto - Impatto positivo di Shane Lawal che mostra maggior aggressività al ferro nel percorso di crescita personale. Filloy resta in panchina. Da valutare nel corso del match. Si segna poco per diversi minuti del quarto. Ad accenderlo ci pensa Lawal con schiacciate e giocate per i compagni, nella fattispecie Wells. Le soluzioni del nigeriano, intervallate da una tripla sulla sirena dei 24 per Rich, garantiscono il 27-31 al 19' per una Sidigas in striscia di 9-0 con l'appoggio di Wells (27-33). La tripla di Tonut limita la corsa biancoverde sul finale di primo tempo (30-34 all'intervallo lungo). Aggiornamenti su Filloy: l'italo-argentino aveva già forzato nel pre-gara andando oltre un virus intestinale. Fasciatura alla caviglia destra. E' tra i dodici della sessione di tiro nell'intervallo.

Primo quarto - Buon approccio per la Sidigas Avellino che segna in avvio con Fesenko e Rich. I liberi di Wells valgono il 4-10 al 3'. Con l'energia dalla panchina, su errori biancoverdi in costruzione, la Reyer trova le risorse giuste per il rientro immediato ad un possesso con Tonut e De Nicolao (14-17 al 10'). Nel primo quarto, problema per Ariel Filloy che, in soluzione di palleggio, rimedia una distorsione alla caviglia.

Anteprima

La Sidigas Avellino è al Taliercio di Mestre. Dalle 20.45 il posticipo del 24° turno tra la Umana Reyer Venezia e la Scandone. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Begnis, Martolini e Perciavalle. Venezia senza Bramos e con la conferma di Jenkins al posto di Johnson nella quota extra del roster di De Raffaele.