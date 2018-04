Il calendario sorride alla Sidigas, Cremona perde Johnson Odom È ripresa la preparazione, in arrivo un trittico casalingo mentre la dirigenza draga il mercato

di Marco Festa

Tre gare interne, due di campionato ed una di Fiba Europe Cup, per rialzare la testa e ritrovare il giusto slancio. Il calendario sorride alla Sidigas Avellino, reduce dalla sconfitta pasquale a Venezia. In Italia, i lupi sono attesi dai match contro la Vanoli Cremona di Meo Sacchetti - giustiziera dei lupi nelle Final Eight di Coppa Italia e sulle ali dell'entusiasmo dopo la vittoria contro la Virtus Bologna - e dalla sfida con la Vuelle Pesaro, che è invece alla ricerca disperata di punti salvezza. È aperta la caccia al terzo posto e c'è da difendere il quarto approfittando del doppio turno al DelMauro. E il calore del palasport amico può essere la chiave anche per battere i danesi del Bakken Bears nell'andata della semifinale di Coppa dell'11 aprile ed in attesa del ritorno in programma il 18 aprile a Risskov, sobborgo di Aarahus. La prima storica finale europea è assolutamente alla portata. Stilata la tabella di marcia, non resta che tirare le somme anche sul fronte infermeria. Al Taliercio la partita è Filloy è durata un paio di minuti, il tempo di poggiare male il piede destro determinando una dolorosa torsione dekla caviglia. Immediata la fasciatura, ma non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave: le sue condizioni sono state monitorate in giornata. Quelle di Leunen e la la prova positiva offerta da Lawal domenica scorsa starebbe invece inducendo a il direttore sportivo Nicola Alberani a una serie di valutazioni. Sfumato Nnoko, le attenzioni sul fronte mercato potrebbero essere perciò dirottate su un’ala pivot. Infine, tornando a Cremona, è ufficiale la squalifica per due giornate ai danni di Darius Johnson Odom: salterà la Scandone per avere, al termine dell'ultima partita, irriso gli avversari della Virtus Bologna, facendo il giro del campo, e provocato la reazione del pubblico bolognese al seguito della squadra posizionandosi sotto il settore ospiti.