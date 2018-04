Scandone, testa a Cremona. Prevendita per i Bakken Bears Prezzi scontati per la gara di andata della semifinale di FIBA Europe Cup

di Carmine Quaglia

La Sidigas Avellino è al lavoro per la prima di tre gare casalinghe consecutive con non poche problematiche di roster. Domenica sarà sfida contro la Vanoli Cremona, mercoledì arriveranno, al PalaDelMauro, i Bakken Bears. Domani, la società irpina farà partire la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara di andata della semifinale di FIBA Europe Cup, esclusivamente presso il botteghino sito al PalaDelMauro. Per i vecchi abbonati alla Basketball Champions League, come nelle passate occasioni, ci sarà il diritto di prelazione sul proprio posto fino a lunedì 9 con l'aggiunta del diritto di acquisto di un tagliando ad un prezzo ridotto presentando la tessera della Basketball Champions League o della “Formula Gold” (Serie A più Champions). Sarà comunque possibile per tutti i tifosi acquistare i posti liberi. La prelazione per gli abbonati scadrà lunedì, giorno in cui, al pari del successivo, sarà comunque possibile, per i possessori della tessera, usufruire dello sconto loro riservato. Sconto che non sarà applicabile nel giorno del match. Da martedì a mercoledì fino alle 13, i biglietti saranno acquistabili anche attraverso il circuito Go2 e Boxol.

Prezzi per gli abbonati

Curve: 5 euro. Distinti: 10 euro. Tribune inferiori: 15 euro.

Tribune superiori: 25 euro. Tribune VIP: 50 euro.

Prezzi per i non abbonati

Curve: 10 euro. Distinti: 15 euro. Tribune inferiori: 20 euro.

Tribune superiori: 30 euro. Tribune VIP: 70 euro.