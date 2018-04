Scandone, c'è anche Filloy per l'assalto alla finale di Coppa Europe Cup: domani (20:30, Del Mauro) l'andata della semifinale contro i danese del Bakken Bears

di Marco Festa

Dopo aver spazzato via la Vanoli Cremona, la Sidigas Avellino è pronta a rituffarsi nella Europe Cup: domani (ore 20:30), al Del Mauro, è in programma l'andata della semifinale contro i danesi del Bakken Bears.

Cresce l'attesa, scandita dalle parole di Massimiliano Oldoini nella consueta nota pre-gara diffusa della Scandone,: “Disputare una semifinale di Coppa è un traguardo speciale. Sono sicuro che anche il pubblico non veda l’ora di dare una spinta alla squadra per provare a vincere gara 1. Giocare in casa sarà come sempre un fattore determinante per noi.” - ha dichiarato l'assistant coach dei biancoverdi che ha non ha poi lesinato parole d'elogio per i prossimi dirimpettai -“I Bakken Bears sono una squadra che ha ampiamente meritato di giocare questa semifinale europea. È un team che possiede grande talento atletico e ha qualità importanti: innanzitutto corrono il campo in cinque, lunghi compresi; giocano sopra il ferro prendendo ben 15 rimbalzi offensivi di media e sono temibili al tiro da tre punti. Dovremo essere abili a disputare una gara difensivamente pari a quella contro Cremona: la transizione difensiva sarà infatti la chiave del match e dovremo fare in modo di togliere il campo aperto ai nostri avversari, soprattutto di non concedergli secondi tiri. Sono inoltre una squadra che in ogni match mette in condizione cinque dei suoi giocatori di raggiungere la doppia cifra. Hanno anche delle individualità importanti: basti pensare alla guardia, Purcell, che ha grande talento con la palla in mano e attacca sempre il ferro con grande energia battendo l’avversario in palleggio in 1 contro 1; hanno poi l’ala grande Crockett, altro giocatore molto importante, dotato di un ottimo tiro da tre punti.”

Coach Sacripanti continua intanto a recuperare pedine, sia in termini di rendimento, sia di forma fisica. Wells e Fitipaldo sono in netta ripresa, Lawal sta tornando sui suoi livelli anche grazie al play uruguayano. Allo staff irpino non resta allora che rigenerare Zerini e Filloy. Per quest'ultimo il problema che lo ha tormentato nell’ultima settimana sembra essere finalmente superato: ieri l’argentino ha svolto una seduta di condizionamento con pesi e cyclette e tornerà disponibile già a partire dal match di Coppa. Il cestista non era stato rischiato nonostante gli esami dello scorso venerdi` avessero evidenziato come sia il gonfiore alla caviglia destra, sia l’episodio di labirintite accusato, fossero superati.