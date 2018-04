Finale di Europe Cup: diretta pre e post-gara sul canale 696 È la notte di Avellino - Venezia: collegamenti LIVE dal PalaDelMauro

Cresce l'attesa per la finale di Europe Cup, per la sfida tra la Sidigas Avellino e l'Umana Venezia. Alle 20.30 sarà palla a due per i primi quaranta minuti dell'atto conclusivo nella competizione continentale. Il pre-partita e il post-partita sono sul canale 696 TV OttoChannel. Dalle 20 alle 20.20 e dalle 22.30 i collegamenti LIVE dal PalaDelMauro per la presentazione e il commento al match, alla prima gara della finale tutta italiana: la voce dei protagonisti e le sensazioni dell'ambiente irpino al 40' di Avellino-Venezia. Tutto sul canale 696 del digitale terrestre e sul sito ottochannel.tv sezione Diretta Live.

Redazione Sport